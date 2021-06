Jágr hledá extraligový azyl pro své Rytíře, zvažuje i arénu v Chomutově

„Rekonstrukce kladenského stadionu se posouvá zatím o dva měsíce, takže potřebují domácí zázemí do konce října, možná ještě pro listopad. Jde zhruba o 10 až 15 domácích utkání,“ informoval náměstek primátora David Dinda, který dříve pracoval na vedoucích pozicích hokejových Pirátů Chomutov. „Jágra příjemně překvapilo, že před ním u kulatého stolu neseděli hokeje neznalí politici a že diskuse byla poměrně odborná.“



Po úvodní schůzce ještě verdikt nepadl. „Zatím jsme se bavili, jestli by ta možnost vůbec existovala, my jim řekli, jak naše aréna funguje. Odjeli s tím, že musí své požadavky specifikovat na papír a my jim pak naceníme všechno od pronájmu až po služby. Teď je puk na straně kladenských zástupců. Žádný termín pro rozhodnutí zatím nepadl,“ řekl Dinda s tím, že Jágr si vybírá z více možností.

Podle informací MF DNES ještě zvažuje tři stadiony v Praze a ve středních Čechách. „Asi budou rozhodovat finanční možnosti.“

Pokud by se chomutovská aréna stala dočasným útočištěm Rytířů, nováčků extraligy, Jágr by neseděl jen ve VIP lóži. „Říkal, že hrát chce a hrát bude. Takže bychom ho viděli na ledě,“ tvrdí náměstek primátora.

Budou-li Rytíři skutečně v Chomutově hrát, fanoušky to nejspíš rozdělí na dva tábory. „Pro normální konzumenty hokeje by to bylo dobré, ale pro skalní chomutovské fanoušky je Kladno pořád soupeř. Není to tak dávno, když kluby hrály proti sobě, potkaly se v baráži. Fanouškovská rivalita tam byla a u těch skalních dál bude,“ myslí si Dinda.

„Kladenští příznivci jsou hlavně doma ostřejší, létají tam piva a podobně. Už jen to samotné jednání fandy obou táborů trošku vzrušuje, ale to k tomu patří. Ovšem naše aréna je koncipovaná na extraligu. Primárně pro Chomutov, ale každá akce je přínosná, ať na ty věci nesedá zub času, ať se na ně nepráší. Stadion je určený k tomu, aby se tu hrál hokej dvakrát týdně, a ne jednou za 14 dnů jako v krajském přeboru. Aby ten dům žil,“ vysvětluje Dinda, proč by Kladno uvítal.

Fanoušci chomutovských hokejistů zaplnili halu i před přípravou na krajskou ligu.

Chomutov by navíc byl zase po čase vidět, z čehož by mohl místní hokej profitovat. „Jestli něco chomutovský hokej potřebuje, tak nového mecenáše. A může se stát, že během těch deseti až patnácti utkání extraligy se třeba někdo nový chytne. Řekne si, že je škoda, že tady domácí tým nehraje na vyšší úrovni. Možná to někoho pohltí a dostane chuť se do toho zapojit. Ta šance není nějak dramaticky vysoká, ale náhody fungují, i to je naše úvaha,“ přemýšlí Dinda nad vedlejším efektem Jágrova dočasného působení v chomutovské aréně.

Extraliga se v Chomutově hrála naposledy v sezoně 2018/19, zadlužený klub pak sestoupil do 1. ligy a následně zbankrotoval. Po akciové společnosti převzal dospělý tým zapsaný spolek Pirátů a tým musel začít znovu od krajské ligy.