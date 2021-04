I v Torontu hledí, jak jejich Maxim čelí matadorům Jágrovi s Plekancem

Dukla platí ubytování a pojistku

Jenže čekání a shánění všemožných bumážek, které coby Rus, jenž žil v Americe, pro cestu do Česka potřeboval, se tuze vyplatilo. Teď jedenadvacetiletý brankář, který je jinak „zaměstnancem“ klubu Toronto Maple Leafs, Jihlavu dovedl k branám extraligy.

V úterý může tým v sérii proti Kladnu udělat poslední krok, neboť ve finále 1. ligy vede 3:2 na zápasy. Vítěz postupuje o patro výš a Žukov je ústřední figurou, která ničí a deptá Jágra, Plekance a spol. Jen pro představu: v pěti dosavadních zápasech si připsal 202 zákroků, skoro o polovinu víc než kladenské duo Košarišťan – Brízgala a třeba ve druhém mači vytáhl těžko uvěřitelných 57 zásahů!

A to vše – s lehkou nadsázkou – jen za ubytování a jídlo. Žukova totiž platí Toronto, uhradilo mu i cestu do Česka, kupuje mu výstroj. Na Dukle jsou jen provozní náklady typu zdravotního pojištění a bydlení.

Ač koronavirus Žukovovo uvedení na českou scénu zásadně zbrzdil, tak paradoxně hlavně díky pandemii se v Jihlavě ocitl. Je to chlapík se zajímavými momenty v životopise: před čtyřmi lety byl vyhlášen nejlepším brankářem mistrovství světa hráčů do 18 let. Jako prvního gólmana ve své historii ho draftoval klub Las Vegas Knights, on se ale přes nižší zámořské soutěže dostal do Toronta.



Jágr a Plekanec zaujali Toronto

Když v organizaci Maple Leafs loni v létě věděli, že start farmářských lig je v nedohlednu, kontaktovali Petra Jaroše, jihlavského trenéra brankářů a někdejšího reprezentačního kouče gólmanů, jestli by tu o Žukova neměli zájem.

Jihlava - Kladno Úterý 17.30 online

„Říkali, že pokud mu neseženou angažmá v KHL, pošlou ho v Evropě jedině do Jihlavy, protože tu máme dobré výsledky s brankáři. Řekl jsem, že ho bereme, ale nemůžu mu garantovat pozici jedničky, ani dvojky. Že bude chytat vždy ten s nejlepší formou,“ popisuje Jaroš.



Slyšel: Stejné by to bylo i u nás.

Jelikož se Žukov zasekl v Rusku, musel se téměř tři čtvrtě sezony připravovat sám. Na led prý chodil jen obden s hobíky, nic velkého. I tak dorazil ve formě. Jaroš po každém zápase posílá do Kanady reporty i záběry s jeho zákroky, přesuny či nahrávkami.



Jsou to čtyři dny, co mu volal Jon Elkin, někdejší kouč brankářů Calgary, Arizony, dnes ve službách farmy Toronta. Když spatřil, jak Žukov čelí střelám Jágra, Plekance, „bezejmenná“ druhá nejvyšší liga v Česku se rázem i v Torontu stala hmatatelnou. „Viděli titulek, že ruský fantom pomáhá Jihlavě a pod tím byla fotka, na které byl před Maximem zaparkovaný Jágr. To jim otevírá oči,“ říká Jaroš.

A není vyloučené, že by Žukova nechali v jihlavském učení i po případném postupu.