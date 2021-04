Hokej bez lidí je strašidelný, říká nový třebíčský kouč Pokorný

„O mém návratu do Třebíče jsme se bavili už loni před sezonou, ale k dohodě došlo až letos. Působil jsem v Brně šest let, jak poznamenal vedoucí sportovního úseku Komety pan Medlík, byl jsem nejdéle fungující trenér v klubu. A to už je určitá vizitka. Zkrátka to věčné dojíždění už stačilo, změnu jsem přivítal,“ prozradil třipadesátiletý staronový kouč třebíčského A-týmu.

Svoji hokejovou optiku nyní budete zase muset přeladit z extraligy na první ligu. Jste na to připravený?

Jasně, je to rozdíl, ale pořád jde jen o hokej. Ano, bude se hrát na jiných stadionech, ale vracím se do prostředí, které znám.

Zůstaňme ještě na chvilku v extralize. Jakých bylo oněch šest let v Kometě?

Především musím říct, že jsem moc rád, že jsem si mohl extraligu vyzkoušet. Dělám hokej odmala a teď se mi splnil sen, že jsem byl u dvou titulů a pracoval s hráči, na které jsem se předtím díval jen v televizi. Pro mě to byla obrovská zkušenost.

Zažil jste někdy v Kometě i horší chvilky? Například nějakou ostrou hádku se šéfem klubu Liborem Zábranským?

(usmívá se) Je jasné, že když jste někde šest let, občas se názorově neshodnete. Ale v tomhle případě jednoznačně převažují pozitiva. Pochopitelně taky byly momenty, kdy se nedařilo, a letos se třeba muselo hrát bez diváků. Což je konkrétně v Brně strašně znát. Nemůžete mít pokaždé titul. Nicméně si myslím, že získat dva za šest let, se hned tak někomu nepodaří.

Někteří trenéři čekají aspoň na jeden marně třeba i celou svoji kariéru...

Přesně tak. A já měl to štěstí, že jsem si užil hned dva. Navíc skvělá byla celá brněnská organizace, výjezdy fanoušků, jejich podpora na Spartě, zápas pod otevřeným nebem...To všechno jsou chvíle, na které se nezapomíná.

Dokázal byste vybrat jeden zážitek, který nad všemi vyčnívá?

Možná první z těch dvou titulů. Brno na něj čekalo jedenapadesát let. A když pak člověk viděl to obrovské nadšení, uvědomil si, co mužstvo dokázalo a že mohl být jeho součástí. To z paměti jen tak nevymažete.

Teď už vás čekají nové prvoligové zážitky. Těšíte se?

Samozřejmě. Ale zároveň taky vím, že to bude náročná sezona. Pokud se naplní prognózy, že sestupovat budou čtyři týmy a pátý půjde do baráže, čeká nás zajímavý ročník.

V minulosti jste v Horácké Slavii zastával kromě funkce hlavního kouče také post sportovního manažera. Bude to platit i letos?

Ano, moje funkce je zdublovaná. A já si myslím, že je to dobře. Trenér si má co říct k hráčům a tak nějak celkově si řídit mužstvo podle svých představ.

Znamená to, že udržení důležitých hráčů, tedy například Ladislava Bittnera, Pavla Jekela, Michala Vodného či Lukáše Nedvídka, už je vaše práce?

Především je to zásluha kluků, kteří v Třebíči trénovali přede mnou. Ať už to byl Radek Novák, Roman Mejzlík, nebo letos Jarda Barvíř s Davidem Dolníčkem. To jejich zásluhou se tady klukům líbí natolik, že chtějí zůstat.

Měl jste čas sledovat některé zápasy Třebíče v letošní sezoně?

Viděl jsem většinu domácích utkání. Tedy pokud zrovna nekolidovaly se zápasy Komety. A sledoval jsem i play off se Slavií, takže určitý obrázek o týmu mám.

Chystáte se využívat i hráče z Komety? V minulosti se na trase Brno–Třebíč protočila pěkná řádka hokejistů...

Spolupráce mezi kluby zůstane, ale budeme chtít, aby kluci z Brna byli součástí mužstva. Nemůže to být formou pendlů – jeden týden tady, druhý tam. A to z důvodu, který už jsem řekl, čeká nás těžká sezona.

Už jste se s vedením Horácké Slavie bavili o ambicích?

Chceme se rvát o play off. Ale to budou chtít určitě i ostatní. Uvidíme, jak svaz nastaví pravidla.

Původně měli zahájit letní přípravu Horácké Slavie 26. dubna Jaroslav Barvíř s Davidem Dolníčkem, ovšem to bylo v době, kdy klub vaše jméno ještě neodtajnil. Změní se nějak v tomto směru plány?

Ne, dodržíme smlouvu tak, jak to ukládají řády. To znamená, že já mám ještě do konce dubna smlouvu s Brnem a v Třebíči tudíž nastoupím až 1. května.

Měl jste od začátku jasno, že si stávající trenérskou dvojici třebíčského A-týmu ponecháte jako asistenty?

Rozhodně, protože oba kluci odvedli obrovský kus práce. Dolňa (David Dolníček – pozn. red.) bude navíc hlavní kouč juniorky, což je důležité z hlediska provázanosti. Byl to výborný hráč a skvěle si teď vedl i v roli kouče. A co se týká Jardy Barvíře, tak toho jsem do Třebíče přivedl kdysi já, doslova jsem ho přemluvil, aby trénoval. A dneska je plný energie a elánu.

Aktuálně se hrají finálové série extraligy i Chance ligy. Zkusíte si tipnout, kdo vyhraje?

Kdepak, já jsem v tipování hrozně špatný. Vždycky to dopadne obráceně. (směje se) Obě série budu samozřejmě sledovat, ale favorita nemám. Ani nikomu nefandím. Prostě ať vyhraje ten lepší.

Věříte, že příští sezonu už budou moci na hokej zase diváci?

Těžko říct. Už loni jsme věřili – a vidíte, jak to dopadlo. Moc bych si to přál, protože hokej bez lidí je doslova a do písmene strašidelný.