Zatím máme jen jeden díl do skládačky, říká třebíčský trenér Pokorný

„Deset dnů si kluci úplně odpočinou, pak mají od 10. července individuální plán a znovu se společně sejdeme 21. července,“ prozrazuje Kamil Pokorný, manažer Horácké Slavie Třebíč, který je zároveň i hlavním trenérem prvoligového A-týmu.

Museli jste během úvodní části přípravy řešit nějaké neočekávané problémy, nebo se dařilo plnit program podle plánu?

Jsme maximálně spokojeni s tím, jak všechno šlapalo. Co jsme chtěli stihnout, to jsme udělali. Navíc vedení klubu nám vyšlo vstříc i s ledy v Brně, takže pro hráče byla díky tomu letní příprava pestrá a zajímavá.

Ani na soustředění v Rouchovanech se neobjevil žádný stín?

Vůbec ne, bylo o nás skvěle postaráno po všech stránkách. Vyšlo nám i počasí. Pravda, tréninkové dávky byly tvrdé a náročné, ale o tom hokej v létě je. Aspoň pod mým vedením. Každopádně všichni kluci makali s obrovským nasazením.

Podle toho, co říkáte, to vypadá, že nadcházející sezony se tedy ani v nejmenším není třeba obávat...

Myslím, že všichni moc dobře víme, že přípravné období sezonu nedělá. Je to jen jeden z dílků do skládačky.

Trenérský tým Horácké Slavie byl letos oproti předchozím letům nezvykle široký. Kromě vás do něj patřil ještě Jaroslav Barvíř, David Dolníček a Jaroslav Odehnal...

Jarda Odehnal nám vypomáhal s brankáři. Gólmani sice dělali většinu věcí s ostatními, ale měli i svoje vlastní tréninky. A co se týká Dolni, tak ten bude v sezoně hlavně trenérem juniorky. I když já jsem pochopitelně rád, že je i v našem realizačním týmu.

Pojďme se teď na chvilku věnovat skládání hráčského kádru. Zatím to vypadá, že žádné zásadní oslabení se v Třebíči konat nebude. Nebo je to jinak?

Ne, zdravé jádro od loňska skutečně zůstává. Včetně gólmanů. Všichni si ale uvědomujeme, že obhájit povedenou sezonu je těžké. Ať už se to týká Ládi Bittnera, nebo brankáře Pavla Jekla. Oba nicméně dokázali, že patří k lídrům nejenom třebíčského týmu, ale celé soutěže. A samozřejmě jsme moc rádi, že zůstávají i Lukáš Nedvídek, Matěj Psota a další kluci. A to i přesto, že měli nabídky odjinud.

Nicméně určitě ale ještě plánujete i nějaké doposílení, nebo ne?

Zatím jsme posílili klukama z Brna - Honzou Mlčákem, Lukášem Formanem a Vojtou Střondalou. Tím ale nekončíme, rádi bychom ještě aspoň dva hráče do obrany. A také přijde asi sedm hráčů na zkoušku. Dostanou zhruba čtrnáct dnů na to, aby nás přesvědčili, že dokážou zapadnout.

Zajímaví jsou i vaši soupeři v přípravě. Hned na začátku vás například čeká domácí souboj s extraligovým Brnem.

To je pravda, jen je škoda, že přijdeme o druhý zápas s Kometou. Měl se hrát v Brně hned za tři dny po tom prvním, ale nebude kvůli benefičnímu utkání, které Kometa plánuje odehrát se Znojmem.

Teď si každopádně hráči užívají volno. Kam se chystáte vy?

Odpočívám na rybách. To je pro mě skvělý relax.

A berou?

(usmívá se) Jasně, berou. Je to vyzkoušený rybník, dobré prostředí. Jsem spokojený. A taky se těším na to, že si užiju pár dnů s vnoučkem. Vyrazíme po Čechách.