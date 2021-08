Fandové Komety řádili v Třebíči. Dým větrali až do rána, případ řeší policie

Bývá to tradiční letní zápas, obvykle vůbec první v přípravě extraligové Komety. S prvoligovou Třebíčí spolupracuje, časté jsou hráčské výpomoci. V dobách, kdy Kometa hrávala nižší soutěž, bývala tato derby i pořádně vyhrocená a pamatují i převržení budky s brankovým rozhodčím nebo sud piva na ledě.



Aby se však kvůli nepřístojnostem na tribuně pro fanoušky hostů nedohrál přátelák, navíc první po dlouhé době, na který mohli opět v hojném počtu diváci, to je novinka.

Zhruba tisíc lidí v Třebíči přišlo v úterý o posledních osm minut hokeje, na který by skrz hustý dým stejně nebylo vidět. Ze zimního stadionu ho činovníci Horácké Slavie vyvětrávali ještě ve středu.

Znechucení jsou zejména domácí, kteří si atraktivní derby se silným extraligovým celkem takhle nepředstavovali. Do inkriminované 52. minuty je přitom utkání muselo bavit. Jeho stav byl 3:3.



Z Brna na Vysočinu dorazilo odhadem 200 příznivců.

„Já jsem tyhle excesy brněnských fanoušků na zápasech venku zažil, ale to se jedná o pár jedinců. Je to fakt škoda. Oni si neuvědomují, že zkazí zápas nejen hráčům, ale i dalším divákům. A to včetně těch z Brna, kteří se chovají slušně a fandí,“ lamentoval sportovní manažer a trenér třebíčských hokejistů Kamil Pokorný.

Minulých šest let strávil v Kometě v pozici asistenta, takže prostředí zná.

„Těšili jsme se na fanoušky z Brna. Padesát minut taky bylo opravdu parádních, skvělá atmosféra, kterou jsme na stadionech pomalu rok a půl nezažili. Je velká škoda, že to dopadlo takhle. Celou noc jsme museli zimák vyvětrávat. Dokonce ještě dneska ráno jsme měli problém, nevěděli jsme, jestli vůbec budeme moct na led. Pořád to bylo hrozně cítit. Naštěstí se podařilo smrad fukarama a větráním odstranit, takže jsme trénovali,“ ulevil si.

Téma pyrotechniky na zimním stadionu bylo od úterního večera mezi fanoušky Třebíče i Komety výrazně větším tématem v diskusích na sociálních sítích než průběh duelu. I většina brněnských příznivců pyro v uzavřeném prostoru odsuzovala.



„Nás jako HC Kometa tato situace samozřejmě velice mrzí. Nicméně vzhledem k tomu, že k ní nedošlo na našem stadionu, nám ji nepřísluší dál komentovat,“ uvedl Michal Chylík, mluvčí Komety.

Skutečností je, že brněnský klub je v extralize za chování svých fanoušků trestán poměrně často. Víc extempore mívají na výjezdech ven. Doma jsou v poslední době disciplinovanější.



„Myslím, že je to společenský problém. Někteří ti lidé prostě nejdou na stadion za hokejem, ale chtějí si tam vybít svoje osobní problémy a frustrace,“ soudí šéf třebíčského klubu Martin Svoboda.

I kvůli stabilní spolupráci na lince Třebíč – Brno ho zajímal postoj Komety. „Přímo na zápase byli čelní představitelé Komety Brno a ti samozřejmě nesouhlasili s takovým chováním fanoušků, byli rozhořčeni,“ prohlásil Svoboda.

Zabránit pronesení pyrotechniky do hlediště nicméně podle jeho slov prakticky nejde.

„Byla nastavena nějaká opatření. Sám jsme si to kontroloval, společně s hlavním pořadatelem, a musím říct, že jsem měl pocit, jestli to náhodou už nepřeháníme. Jestli to všechno to šacování lidí a osobní prohlídky nejsou až nedůstojné. Přesto se některým fanouškům Brna povedlo pronést dovnitř dýmovnice. A ač pořadatelská služba zasáhla prakticky ihned, tak ten dým se tak roztáhl, že se nedalo hrát,“ povzdechl si první muž Horácké Slavie.

Domnívá se, že podobné případy by měly řešit orgány činné v trestním řízení. Třebíč má z úterý k dispozici kamerové záznamy a už je předala do rukou policie.



„Hlavní pořadatel mi pak ukazoval ty vyhaslé dýmovnice, abych věděl, jak to vlastně vypadá, a tam jde skutečně o velikost brokového náboje. To prostě nejsme schopni uhlídat. Za sebe můžu říct, že nevím, jestli by se mi chtělo chodit na hokej, pokud bych musel podstupovat takovou prohlídku, jakou jsme měli u nás. To už opravdu zbývá jen vysvléct člověka do naha,“ dodal Svoboda.

Přesto to v úterý večer nebylo dost.