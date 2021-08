Hokejová Třebíč proti Znojmu uspěla, nezvládla jen přesilovky

Úvodní zápasový test hokejistů Horácké Slavie Třebíč byl o osm minut kratší, než je obvyklá norma. Druhý souboj se Znojmem se hrál naopak déle...

Souboj s brněnskou Kometou skončil ve 52. minutě za stavu 3:3 kvůli odpálené dýmovnici v sektoru fanoušků hostujícího týmu.

Podobná nepříjemnost už se ale ve čtvrtek večer neopakovala. Také proto, že třebíčský klub ještě zpřísnil podmínky pro vstup na stadion, navíc všichni diváci museli při utkání v hledišti sedět.

„Náš kotel v podstatě ani nedorazil, takže se spíš jen slavily góly, než aby se nějak stabilně fandilo,“ prozradil útočník Horácké Slavie David Michálek. „Každopádně už tam aspoň někdo může přijít,“ připomněl, že de facto celá loňská sezona se kvůli hrozbě nákazy nemocí covid-19 musela obejít bez fanoušků v hledišti.

V normální hrací době čtvrtečního přípravného utkání padly pouze dva góly. Jako první se trefil znojemský Tomáš Svoboda, který poslal svůj tým do vedení v 17. minutě. Domácí srovnali po šesti minutách hry ve druhém dějství. Přesně mířil už zmiňovaný Michálek, pro něhož to byla tím pádem druhá přesná rána v přípravě.

„Ještě tam sice byla vidět určitá nerozehranost, ale mně se povedlo dát v obou zápasech gól, takže jsem zatím spokojený,“ pochvaloval si odchovanec havlíčkobrodského hokeje.

Ve zbytku zápasu potom hráli hlavní roli na obou stranách brankáři. Na třebíčské Jan Mičán, na znojemské Dominik Groh.

„Oba byli ozdobami zápasu, oba chytali velmi dobře,“ nešetřil chválou hlavní kouč a manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný.

O vítězi nakonec rozhodly samostatné nájezdy, v nichž byli úspěšnější domácí. Rozdílový gól, který znamenal výhru 2:1 nad soupeřem z rakouské bet-at-home ICE Hockey League, si připsal útočník Vojtěch Střondala.

Trenér Beroun se zlobil

„Od druhé třetiny jsme začali tahat nohy, z toho vyplývaly naše fauly. Hra se rozkouskovala a už jsme se nedostali zpátky do zápasu,“ zlobil se na své svěřence trenér znojemských Orlů Jiří Beroun.

To jeho třebíčský protějšek byl spokojený. „ Jediné, na co můžeme žehrat, jsou přesilovky, to musíme do sezony doladit. Ze sedmi přesilovek nedat gól, to je v takto vyrovnaném zápase problém,“ poznamenal Pokorný.

Podruhé na sebe oba týmy narazí v úterý 17. srpna v 18 hodin. Výhodu domácího prostředí však tentokrát bude mít Znojmo.