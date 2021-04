Mejzlík na střídačce Třebíče končí, Horácká Slavia našla náhradu

Nabídky odjinud neřešil, Bittner je v Třebíči rád Patřil k nejproduktivnějším hráčům letošní Chance ligy, tudíž se dalo předpokládat, že zájem o něj bude velký. Třebíčský útočník Ladislav Bittner však žádný odchod neplánuje, těší se na další sezonu v Horácké Slavii. „Loni jsem podepsal dvouletou smlouvu, takže pokračuju,“ hlásí osmadvacetiletý rodák z Hronova. „Nějaké nabídky sice byly, ale já jsem tady spokojený,“ dodává. Ve prospěch setrvání navíc hovoří i fakt, že se třebíčskému klubu povedlo udržet také další důležité hráče. „Je to tak, kostra zůstává stejná,“ pochvaluje si Bittner. „Lehce se tým doplní o několik mladých kluků a já myslím, že budeme mít zase dobrý kádr,“ přemýšlí. Letní příprava začne A-mužstvu Horácké Slavie 26. dubna, ovšem Bittner už se pro jistotu začal hýbat nyní. „Chodíme ještě s dalšíma klukama do posilovny, aby to pak nebyl pro tělo až takový šok,“ vysvětluje s úsměvem Bittner, který ovšem ze všeho nejraději chodí na výlety se svojí šestnáctiměsíční dcerou.