Šílené! Jsme sportovně v ohrožení, varuje šéf hokejového Chomutova

„Sportovní stopka je pro nás a naše cíle špatná,“ štve Daniela Badinku, předsedu zapsaného spolku Pirátů Chomutov, který bývalý extraligový klub po letním bankrotu akciové společnosti křísí.

Jak vás ovlivňuje současná situace, nepřející amatérskému sportu?

Měli jsme v plánu postoupit. Kádr jsme na to připravili a domluvili si hráče z vyšších soutěží, kteří by nám měli pomoct v kvalifikaci. Potřebovali jsme se dostat nejméně do 2. ligy, abychom měli nějakou návaznost na seniorskou soutěž pro talentované juniory. Dělá nám to čáru přes rozpočet, ale jak vidíte, jede to napříč celou republikou. Podívejte na Znojmo ve 2. lize. To je prostě šílené!

Dohraje se krajská liga? Existují scénáře dokončení?

Informace nemám. Zároveň vnímám zprávy z tisku, že šéfové sportovních unií a Národní sportovní agentury připraví jakýsi plán, aby se rozjel amatérský a mládežnický sport. Stát dělá i testování na covid, které hradí všem lidem. A hradil by ho případně také sportovcům. Ještě je prostor hrát. Ale samozřejmě už ne čtyřkolově, jak bylo v plánu, nýbrž třeba dvoukolově. S každým dalším prodlužováním nouzového stavu a pětkového PES se ovšem ten prostor bohužel ztenčuje.

„Bohužel se žádný pan Dědek neobjevil, který by tu sportovní část přeskočil.“ Daniel Badinka předseda Pirátů

Nedohraje-li se soutěž, a vy máte za sebou jen dva zápasy z dvaceti, bude jiná možnost získat 2. ligu?

Jsme zapsaní v krajském přeboru a jediná cesta, jak se dostat nahoru, je vyhrát si to. Sportovně. V této chvíli ani nepřemýšlíme, že by to bylo jinak. A ani nemáme indicie, že by někdo nabízel 2. ligu. Ale my stejně nemáme peníze, abychom něco kupovali. Musíme postavit klub od základu, najít management plus vlastní osu v seniorském týmu. A jít krok za krokem, sportovně. Dosud se neobjevil žádný pan Dědek (nový majitel hokejových Pardubic a český miliardář), který by mohl nějakou sportovní část přeskočit. Někdo s penězi a licencí na vyšší hokejovou soutěž.

Další rok v kraji by byla pro vaše Piráty velká komplikace?

Finančně to komplikace nebude, sportovně ano. Ohrožuje nás to. Právě kvůli té návaznosti k juniorům. Dneska po mistrovství světa dvacítek vidíte, jak velký je tlak zužovat dorostenecké a juniorské soutěže. Když budeme chtít extraligu zachránit, nebudeme mít podporu nejtalentovanějších hráčů, pokud jim nemůžete nabídnout adekvátní seniorský tým. Je to provázané. Potřebujeme, aby junioři táhli juniorku a atakovali seniory. Jenže krajský přebor pro ně není přínosný.

Cítíte chuť hráčů jít znovu do boje, nebo někteří z nich už oznámili, že skončí? Před svátky jste stihli trénovat jen dvakrát.

Hráči byli natěšení, že jsme je po sportovním lockdownu dvakrát pustili na led. Tím, jak jsme měli jen jednu plochu, dostala přednost mládež. Trénovalo se v počtu 1+9, což bylo finančně dvakrát náročnější, protože každá třída se rozdělila na dvě party. A tím, že byla jedna plocha, nebyl prostor pro A tým. Ale ve vedení jsme si řekli, že jakmile by pominuly ty restrikce, jsme připraveni na oplátku přidat seniorskému celku hodinu týdně, aby ten hendikep dohnal a připravil se na dohrání s cílem postupu.

Teď vám nezbývá než čekat.

Ano. Čekáme, jak pánové z různých unií, to není jen o hokeji, ale o všech sportech, domluví parametry pro normální trénování po testech. Asi ty soutěže už nebudou, ale i trénink je důležitý, aby nedošlo k poškození všech sportovců. Vrátit se po roce bude chtít hodně velkou vůli. My tedy v klubu trénujeme online, případně ve dvou. Ale dospělí ne, ti mají svoje zaměstnání.

V listopadu jste plánovali výroční zápas k 75 letům existence klubu. Uspořádáte ho ještě?

Chtěli bychom. Určitě. Kdyby se tahle sezona přece jen rozeběhla, byla by bez diváků. V ten moment výroční utkání smysl nemá. Plánem bylo mít plný stadion, pět tisíc lidí. Jestliže by to situace dovolila, že do léta budou všichni naočkovaní a nebude hrozit, co hrozí teď, chtěli bychom duel zpětně udělat.

Jak ve složité době zápasíte s dluhy? Zapsaný spolek v létě hlásil, že musí umazat 7 milionů korun.

Všechny dluhy, které jsme převzali a týkaly se zapsaného spolku, mají splátkový kalendář. A ten se plní. Nemluvím o akciové společnosti.

Takže sponzoři vás drží?

Sponzorům, kteří zůstali, patří dík. A přišli i noví. Ale kvůli tomu, že se nehraje, se velmi obtížně prodávala reklama. V tom je propad oproti představám, nicméně sezonu v kraji to neohrožovalo. Ani to, co máme domluveno na splácení. Ale není to na žádné vyskakování.

Značku Piráti smíte používat? Řešili jste, jestli nepatří akciovce.

Zapsaný spolek Piráti Chomutov mohl používat logo Pirátů, které měla registrovaná akciová společnost. Zůstáváme Piráty a chceme zlepšit vnímání té značky. Dřív Piráti nasmlouvali splácení dluhů a pak to nedodržovali, my tímhle směrem nejdeme. Hradíme všem a včas.