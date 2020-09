Věrní Pirátům. Sálá tu pozitivní energie, radují se v Chomutově

„Sejdeme se dvakrát za týden v sedm večer na tréninku, po práci. Ta naše stará parta. A i když přijdeme jen deset minut před ním, sálá z toho jen a jen pozitivní energie. Z nás i fanoušků. A bylo to vidět v zápase, lidi i my jsme si to náramně užívali,“ kochal se útočník Karel Ton po vítězství 6:3. „Tedy někdy jsme si to užívali až moc, až jsme si říkali, ať místo kudrlinek hrajeme jednoduše.“

Tisíc fandů arénu vyprodalo, víc jich do ochozů kvůli anticovidovým opatřením nemohlo. Spousta jich zůstala před stadionem. Nástup z nafukovací lebky kolem ohňů, lodní siréna po gólu, opakovačky i rozhovory na kostce, příznivci mávající pirátskými šálami, nadšené děti s klubovými kšiltovkami... Staré známé kulisy. Jen střídačka nebyla tak plná, realizační tým logicky zeštíhlel.

„Škoda, že nemohlo být víc lidí, plno jich čekalo venku. Parádní kulisa,“ líbilo se hřmotnému trenérovi Petrovi Martínkovi, který se do bruslí nenazul: „Já už se moc neunesu, potřeboval bych hodně zhubnout. Ať si to odehrají mladší.“

Kapitán Kůs, hvězda Huml, vousáč Freiberg, juniorský mistr světa Krstev, sportovní šéf klubu Jíra. Retro sestava vzala fandy za srdce.

„Byť to je jen přátelák a kraj, cítil jsem i nějakou odpovědnost. Mám z toho respekt. Nikdy jsem to nehrál a bruslit dneska umí už všichni,“ líčil 33letý Ton, český mistr se Spartou a bývalý marketingový manažer Pirátů. Ačkoli hráčskou kariéru uťal už před pěti lety, s výpomocí ani na vteřinu neváhal. „Jsou tady ještě starší kluci. Když chcete po té pauze udělat krok, nejde to. Jak jsem jel sám na bránu, bylo to od modré čáry strašně daleko. Přišlo mi to jako věčnost,“ smál se.

Jako soupeř dorazil do Chomutova v dresu Chebu David Hruška, bývalý nejlepší kanonýr extraligy, který rovněž jako hráč pamatuje lepší časy Pirátů.

„Je smutné, jak Chomutov dopadl, je mi to líto. Jiná cesta asi ale nebyla. Klukům fandím, stadion mají krásný a přeju jim, ať se brzy dostanou do 1. ligy. Určitě je to reálné,“ věří nyní 43letý útočník. „Vzpomínky na chomutovské angažmá mám pořád v hlavě, jsou krásné. Překvapilo mě, kolik přišlo na náš zápas lidí, je tu krásné prostředí. Byla by škoda, kdyby to tu mělo zůstat napořád v krajské lize.“

V týmu Pirátů panuje dobrá nálada. „Při zápase padaly narážky, pojďme to dotáhnout, máme pak dva dny volno,“ usmíval se Ton.

Do „kraje“ Chomutov vstoupí 19. září v Kadani a cíl je jasný, posun do 2. ligy. „V extralize se hrálo ve stylu, ať to hlavně udržíme. Teď to má víc sportovní podtext, to mě sem táhlo,“ tvrdí útočník Ton. „Když pojede kostka a show jako teď a my budeme vítězit, budou lidi chodit. Což bude velká výhoda proti soupeřům, kteří to v krajské lize neznají. Ale zase pro ně bude výzva nás porazit.“

Když postup vyjde, mise řady veteránů asi skončí. „Strašně jsem se na návrat těšil,“ doznal Ton. „Rok si zahraju a pak se zase budu chodit na kluky koukat. Protože ve 2. lize je všechno dál, k práci je to složitější. Zato teď bude samé derby, to bude zajímavé. Kvalita tady je, měli bychom to zvládnout.“