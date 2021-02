Peníze si nechte! Z fandů chomutovských hokejistů jsou sponzoři

„V této době, kdy každého z nás více či méně zasahují vládní opatření proti šíření koronaviru, si takového postoje velmi vážíme. Děkujeme všem,“ vzkázal věrným předseda klubu Daniel Badinka.

Piráti, semifinalisté extraligy ze sezony 2016/17, po letním bankrotu akciové společnosti začínali od hokejového dna. Už pod zapsaným spolkem. Jenže krajskou ligu, nejnižší soutěž, z níž se s týmem patriotů chtěli okamžitě katapultovat do 2. ligy, zrušila pandemie koronaviru.

„Nechci vrátit peníze a ani převod na novou sezonu. Aspoň něco malého můžu udělat pro můj milovanej klub,“ napsal na sociálních sítích chomutovského oddílu Radek Karvánek, jeden z fanoušků.

Lavinovitě takové případy přibývaly. Tady je pár z nich.

Rene Kluge, příznivec ze sousedního Německa: „Moje dvě permanentky jsou sponzorským příspěvkem pro Piráty. Piráti navždy!“

Radko Chmelař: „Já mám čtyři permice a ještě jsem si je ani nevyzvedl. Tak si je nechte.“

František Wirkner: „Chci, abyste se vrátili tam, kam patříte, a proto vás podpořím a peníze nechci.“

Pro klub, který ještě krotí některé z dluhů svých předchůdců, to znamená nejen velké gesto, ale i významný příspěvek do rozpočtu. Chomutov prodal zhruba 750 permanentek v cenách 750 korun pro dospělého a 450 pro dítě. A peníze žádá zpátky jen mizivá část fanoušků.

„Zatím jsme zhruba na šesti lidech a další vlnu spíš neočekávám, i když se příznivci můžou hlásit o poměrnou částku 650 korun do konce března,“ informoval Libor Kult, mluvčí Pirátů. „Pokud to takhle zůstane, mohli by nás fanoušci podpořit částkou přes 450 tisíc korun.“

Šlechetnosti věrných si cení mimo jiné i dlouholetý vedoucí týmu Roman Lauko. „Lidi ukázali, že jim Piráti nejsou jedno. Zaslouží si minimálně 2. ligu, chtěli bychom se dostat do větších výšin, než jsme, aby to bylo důstojné a lidi to bavilo. Ale i když zůstaneme v přeboru, budou chodit a fandit,“ nepochybuje otec talentovaného útočníka Jakuba Lauka, toho času hráče Providence Bruins.

Lauko starší i nadále zastává funkci vedoucího mužstva Pirátů, avšak po krachu akciovky už na jiné bázi. „Brigádně,“ prozradil. „Klub nemá peníze na to, aby mě zaměstnal na hlavní pracovní poměr. Takže dělám technického pracovníka u nás na vsi.“

Piráti stihli v krajské lize odehrát jen dva zápasy z dvaceti v základní části. Derby v Kadani vydřeli 5:3, pak doma spláchli Lovosice 15:2; tehdy jim fandila tisícovka diváků čili vyprodaná kapacita, opatření proti šíření covidu-19 víc nedovolila.

Chomutov se netají touhou po 2. hokejové lize už pro příští ročník, což měl v původním scénáři.

„Začneme chystat novou sezonu s tím, že bychom se případným jednáním o možnosti získat druholigovou licenci nebránili,“ prohlásil na klubovém webu Pirátů předseda Badinka. „Zrušení krajské ligy je pro nás zklamání, protože jsme vše směřovali k tomu, abychom mohli bojovat o postup. Ale v současné situaci chápeme, že nikdo z odpovědných činitelů nechce riskovat zdraví sportovců.“ Tým kouče Petra Martínka se na jaře sejde už jen maximálně k tréninku, pokud to situace dovolí.