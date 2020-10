My jsme hokejové město! Chomutov zahájil novou kapitolu velkolepě

„Čekali jsme to, protože fanoušci jsou tady fantastičtí. Vyhecovalo nás to,“ děkoval dvougólový útočník Petr Freiberg tisícihlavému publiku v Rocknet Aréně. Víc příznivců v neděli dorazit nemohlo kvůli anticovidovým omezením.

Stačilo si odmyslet pomalejší hokejové tempo a mohlo se zdát, že se v Chomutově zastavil extraligový čas. Fešácké červené dresy, nástup z pirátské lebky, videa na kostce, přestávkové rozhovory. Jako před krachem zadluženého klubu.

„Musím říct, že to šlape fakt, jako když tady byla extraliga. Nástup, písničky, oslavy gólů. Všechno funguje, jak má,“ nadchlo útočníka Jakuba Chrpu, který se na lovosické demolici podílel hattrickem. Vyjde ho o dost levněji než dřív. „Kluci na mě hned řvali, že zaplatím do kasy asi pětikilo. To ještě jde. V 1. lize bych dával asi tři tisíce.“ Třeba zase bude, čeká na prvoligovou nabídku.

Pro krajskou ligu, nejnižší soutěž v zemi, jsou Piráti atrakcí. Hrát v jejich krásné aréně a proti retro týmu složenému z bývalých hráčů, odchovanců a srdcařů je pro soupeře zážitkem. Byť tedy Lovosice si to po výprasku asi moc nemyslely.

„Hrozný zápas,“ odfoukl si hrající lovosický trenér Karel Gudera starší, kterému táhne na šedesát. „Víc trénovat, nebyl by to takový debakl. Vyloženě jsme to odevzdali. Věděli jsme, že nebudeme stíhat a že nemáme s tím sílu něco udělat. Pak je těžké kluky motivovat. Z atmosféry jsme se nerozklepali, někteří naši ji zažili v áčku Litoměřic. Takže jsme se těšili.“

Gudera se v krajské lize pohybuje s Lovosicemi už dekádu a je mu jasné, že Piráti nebudou mít v soutěži potíže. „V Chomutově jsou samí zkušení hráči, extraligisti. Jsou silní, sehraní, můžou to hrát naslepo. Já mít takových pět šest, je to o něčem jiném,“ posteskl si. „Mají našlápnuto dobře. Je to kvalitní mančaft, bude to pro ně procházka růžovým sadem.“

Premiéra na ledě rivala Kadaně ovšem tak snadná nebyla, Piráti vyhráli „jen“ 5:3 a skóre museli otáčet. Útočník Petr Jíra to na klubovém webu vysvětloval i extrémní nažhaveností domácích. „Naši fanoušci nám tam připravili famózní zážitek v podobě nástupu, atmosféra ale nabudila i kadaňské kluky, kteří na nás vlítli a nedali nám nic zadarmo,“ líčil sportovní šéf klubu.

Chrpa si myslí, že spíš derby na ledě béčka Kadaně je měřítkem krajské ligy. „Ty zápasy budou většinou takové, ne pokaždé dáme 15 gólů jako Lovosicím,“ míní. „Ale bylo by to fajn, protože to baví fanoušky, bavilo to i nás. Lidi tady chodí na bývalé hráče, kterým fandili už v minulosti. Znají je, to je zase přitáhlo na tribuny.“

Vyhrát základní část, úkol pro Piráty, kteří prodali na sedm stovek permanentek. „Neříkám, že to bude snadné, ale půjde to. Už proti Lovosicím se projevila naše zkušenost. Řekli jsme si, ať si jednoduše dáváme rychlé přihrávky. Když to kluci plnili, soupeř neměl šanci,“ cítil Jan Minčák, zastupující kouč.

V amatérském režimu Piráti nesloží pokaždé stejnou sestavu, naposledy chyběli třeba Krstev či Jíra, naopak poprvé nastoupil Kůs, ještě se čeká na Humla. „Jsme v kontaktu a záleží na něm, až kývne, že by si šel zahrát,“ slyšel Minčák.

Klub, který dal světovému hokeji čerstvého vítěze Stanley Cupu Jana Ruttu, pokračuje ve své nové kapitole v sobotu na ledě Roudnice.