Veteráni se zase nasoukali do dresů: Chceme hokeji v Chomutově pomoct

Z naší šířky půjde strach, vtipkuje mazák Gombár Neváhal. I útočník Jiří Gombár se v pětačtyřiceti letech nasouká do dresu hokejových Pirátů Chomutov, aby jim pomohl vrátit staré dobré časy. Vyškrábat se z krajské ligy výš. „Jsem zpátky, ale řekl bych bohužel. Protože kdybych zpátky nebyl, znamenalo by to, že hokej tady dopadl líp. Nové vedení se snaží začít od nuly a my starší kluci jsme se domluvili, že s tím zkusíme trošku pomoct,“ prozradil Gombár na startu přípravy. Jaký z toho máte pocit?

Jsme jak stará garda! Někteří jsme se vrátili, ale je tu i omladina. Plno mladých. S nimi omládnu. Většina kádru Pirátů ještě hrála na starém zimáku, že? Z těch, co jim je nad třicet, starou halu pamatují všichni. A mladší tam hráli ještě jako žáci. Já nastupoval za Chomutov naposledy víc než před deseti lety, ale už sedm roků tady trénuju děti. Jaká bude krajská liga?

Hrál jsem ji za kadaňské béčko, vím, co to obnáší. Jinak bych do toho nešel. V soutěži jsou mladí lítaví kluci, ale když máte hokejisty, kteří umí puk podržet a nahrát si, mělo by to být v pohodě. Takže postup zaručíte?

Jednoduché to nebude, pořád je to sport. Vedení klubu v kabině před prvním tréninkem říkalo, že postup do 2. ligy je cílem. A taky, že chtějí zachovat pro fanoušky ten nejlepší komfort, co tady byl. Budou chodit?

Věřím, že jo. Když jsem kamarádům po vesnicích řekl, kdo nastoupí, byli nadšení. Na hokej se chystají. Lidi si to nenechají ujít. O kolik kilo těžší se vracíte?

Mám dvanáct třináct navíc než tehdy, když jsem tu hrál. Ale není to tak zlé, protože jsem s dětmi každý den na ledě. To, co předvádím dneska za cviky dětem, jsem za mé hráčské éry ani neuměl. Půjde z vašeho týmu strach?

Určitě, hlavně z naší velikosti, z naší šířky! (smích)