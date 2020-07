Hokejoví Piráti v krajské lize s plnou parádou. A taky s rebelem Dudou?

Jan Oberstein řečený Obr. Matěj Pavlásek,

dlouholetý fanoušek Pirátů Chomutov

„Nejdůležitější je, co budeme. Za mě: Piráti! Tři roky zpátky v semifinále extraligy jsme říkali, všichni jsme Piráti, zůstaneme Piráti. A nejvíc to jsou malí Piráti, kteří sem chodí, kluci, co jim je pět, deset let. Pokazili jsme to, ale jsme hokejový město, i když podělaný. Ukažme to všem tím, že se dostaneme zase nahoru.

fanoušek a zakladatel facebookové skupiny Patriot Pirátů Chomutov

„Díky novému vedení! Šli do toho, aniž by museli, je na ně kydaný hnůj, který není jejich. Teď se v tom klub brodí. Oni mohli svůj čas věnovat rodinám, ale teď ho tráví hokejem. I to ukazuje, že my jsme hokejové město! Musíme být hrdí. Když přijde 500 fanoušků na kraj, bude to rarita. Dokázal to jen Vsetín. A že fanoušci vybrali 400 tisíc na pomoc klubu, to je rekord. Nikde jinde se to nestalo.“