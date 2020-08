Na hokej v neděli po poledni. Chomutovští budou své zápasy hrát v nezvyklý čas

„Jsme si vědomi, že se jedná o ne úplně standardní chomutovský čas. Zvolili jsme ho však i s ohledem na to, že z předchozích sezon víme, že řada chomutovských fanoušků navštěvuje i zápasy v Litvínově,“ uvedl na klubovém webu tiskový mluvčí Libor Kult. „A v osmi z deseti našich domácích termínů hraje doma i Litvínov.“



Zatímco Verva působí v extralize, Piráti kvůli dluhům neobhájili licenci na 1. ligu a restartují klub až ze dna. „Vzhledem k tomu, že bychom rádi využívali na střídavé starty hráče z ligových soutěží, jsme si vybrali pro domácí zápasy neděli,“ osvětlil mluvčí Kult.

Soutěž už je rozlosovaná, Chomutov začne zhurta, v neděli 20. září ho čeká okresní derby v Kadani. Týden nato Piráti uvítají v ostře sledované domácí premiéře Lovosice. Pak míří do Roudnice, hostí Klášterec a vydají se do Loun. Na dvacetikolovou základní část naváže play off pro top čtyřku, vítěz finále půjde do kvalifikace o 2. ligu.