Chomutovský šéf: Do tří let můžeme být zpět. Nevím, zda jako Piráti

Skupina investorů nabídla záchranu klubu, když hokejisté odpustí 70 procent dluhů. Menšina hráčů nabídku nepřijala. Čekal jste to?

Že bude šance malá, to jsem věděl. Ale věřil jsem, že sáhnout si alespoň na 30 procent může mít úspěch, že to hráči pochopí. Bohužel v dnešní době se nepodařilo sehnat sponzory tak, abychom mohli využít vypořádání plus splátky. Ty peníze prostě nejsou. A cestou z předešlých let, kdy na podzim zase nebyly peníze, jsme jít nechtěli. Rozhodnutí jsme udělali s těžkým srdcem. Ale když na 1. ligu nemáme, tak ji hrát nebudeme.

Podle vás to nepřijali jen hráči agenta Krejčího. Jste naštvaný?

Naprosto chápu pana Krejčího, který hájí zájmy hráčů, protože pro ně to skutečně nebyla dobrá situace. My jsme se jim snažili vysvětlit, že jsme ji nezpůsobili, byť jsme převzali klub, který se takto choval a nedodržoval nějaké věci. Byl to jediný možný krok, jak se alespoň k něčemu dostat, a nevyužilo se to. Ano, ta situace mě mrzí, že postoj pana Krejčího a jeho hráčů to zhatil většině českých kluků. Pro které to bylo nechci říct výhodné, ale alespoň nějaká slabá náplast.

Práva na hráče vlastní kdo?

Má je zapsaný spolek. Budeme dávat přihlášku do krajské ligy Ústeckého kraje. A to je zatím všechno. Informace je čerstvá, musíme se na výboru domluvit, jak dál pracovat. I na kádru. Živili jsme malou šanci na 30 procent, na začátku to vypadlo slibně, nevyšlo to.

Založíte nový klub?

To budeme řešit se svazem. Ale chceme seniorský hokej oddělit od mládežnického, takže nejpravděpodobnější varianta je založení nového klubu pod novým číslem.

Budou to zase Piráti? Tahle značka má marketingový potenciál, ale ztratila důvěryhodnost.

Ještě netušíme. Značka to je profláknutá, známá se vším všudy. Nedokážu teď odpovědět, je to čerstvé. Bavili jsme se o tom ve vedení a nedošlo ještě ke shodě. Převládají názory začít znova, odstřihnout se, ale taky se ozývají hlasy, že to oživíme pod názvem Piráti. Když se během dvou tří let vrátíme do Chance ligy a dělali bychom hokej, jak se má, třeba by došlo k pochopení veřejnosti, že sice zkrachovali, ale pak se postavili zase na nohy. Jméno Pirátů je hodně pošramocené, chtělo by to vrátit mu důvěryhodnost. Bude záviset i na sponzorech, jak to budou vnímat. Na těch, co ještě zůstali. Po dohodě s nimi se domluvíme, jestli zůstaneme Piráti, nebo bude nějaký prostor HC Chomutov. Případně pro sponzora v názvu. To je na širší diskusi, je brzy.

Říkáte si teď: Že já do toho šel?

Zažíval jsem velmi krušné chvíle, ale já bych si spíš vyčítal, kdybych nepomohl. Úspěch máme polovičatý, byť pro fanoušky není důležitá mládež, ale seniorský hokej. Když jsme do toho jako nový výbor šli, vypadalo to, že nebude ani mládež. Je úspěch, že jsme ji udrželi, se seniorským hokejem to je neúspěch. Mládež má k dospělým návaznost, to je komplikace a vzhledem k podmínkám v Chomutově i velká škoda.

Můžete se během dvou tří let, jak jste řekl, dostat zpět do 1. ligy?

Chtěli bychom. Když jsme sháněli peníze, zaznamenali jsme signály, že do černé díry nikdo peníze dávat nebude. Po finančně zpackané minulé sezoně, kdy se představil restart a v září říjnu už se neplnilo, došlo k dalšímu odlivu firem. Nějaké dluhy zůstanou i na zapsaný spolek, to chceme vypořádat do dvou let. Třeba se opět přidají sponzoři, kteří couvli. A pak se může postavit rozpočet, abychom i 2. ligou prošli.

Jaký bude kádr?

Šéf sportovního úseku pan Jíra už nějakou představu má. Trenérem zůstane Petr Martínek. Věřím, že krajským přeborem se vzhledem k minulosti hráčů a trenérů projede hladce. Měli bychom rok na to připravit takový rozpočet na sezonu ve 2. lize, abychom hráli vážnější roli a pokusili se postoupit. Všechny tyhle kroky v příštím týdnu vysvětlíme našim fanouškům, chceme se s nimi sejít a vše jim objasnit.