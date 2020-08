Krstev, další veterán zpátky v Chomutově: Věřím v Piráty, pomáhám

Neváhal jste?

Vůbec. Hokej mám rád a teď se můžu vrátit do nějakého klasického hokejového režimu. A trošku si kariéru ne prodloužit, ta už skončila, ale prostě ještě si zahrát.

Ale to jste dělal i loni v béčku Kadaně, nebo ne?

Nedá se říct, že jsem hrál, to byla jen zábava na zpocení. Nechtělo se mi jen ležet na gauči. Hokej byl jediný můj pohyb. Jsem rád, že mi umožnili v Kadani hrát. Od konce profesionální kariéry jsem pořád jednou dvakrát týdně na ledě.

Piráti se restartují v krajské lize.

Je to výzva. Kdo říká, že ne, že si přišel jen nějak zlehka zahrát, lže. Je to i šance se zase ukázat a pomoct něčemu, čemu člověk věřil. Tohle město je hokejové, bez hokeje si to tady neumím představit.

Chomutov se v létě ukáže dvakrát doma Hokejoví Piráti Chomutov v pátek hrají první přípravný zápas na krajskou ligu, představí se na ledě Mělníka. Letní domácí premiéra je čeká v neděli 30. srpna od 17 hodin proti Chebu. Celkem Piráty, kteří kvůli dluhům neobhájili prvoligovou licenci, čekají čtyři testovací zápasy. Až na Mělník, který hraje krajskou ligu, vyzvou druholigové soupeře. V Chebu, jenž je pod vedením trenéra Michaela Jägera nováčkem 2. ligy, se uskuteční odveta v pátek 4. září. Chomutovskou generálku obstará domácí duel s Bílinou, start v úterý 15. září v 17.30. „Chtěli jsme hrát s druholigovými týmy, protože naším cílem je do 2. ligy postoupit,“ řekl šéf sportovního úseku Pirátů Petr Jíra. Vstupenka na přípravné zápasy před výroční sezonou vyjde na 45 korun, což je rok, kdy byl chomutovský klub založen.

Veteránů je v týmu hodně, projeví se zkušenosti na ledě?

Pár týdnů bude trvat, než se dostaneme do rytmu. Nebudeme si nic nalhávat, nikdo extra netrénoval. Tři čtyři týdny si to bude sedat. Ale i když jsme starší, pořád bychom měli herně jít nahoru, zlepšovat se. Zato týmy s mladšími kluky budou hrát stejně od začátku do konce.

Cítíte odpovědnost vůči fandům?

Hlavně si nechci zkazit jméno. Proto se budeme ať já, nebo kdokoli jiný snažit. Samozřejmě už to nemůže být nikdy jako dřív. Protože kdyby ano, pořád bychom hráli za peníze profesionální soutěže. Výkonnost s věkem klesá. Chceme hrát co nejlíp a neudělat ostudu.

Jak jste se vy veteráni domlouvali, že Chomutovu pomůžete?

Přišel první, řekl, že jde do toho. Další se přidal, po něm další. Nabalovalo se to. Žádné přesvědčování. Mám to v sobě automaticky. Dostalo se do toho víc zkušených, o to je to hezčí. Řada z nás trénuje v Chomutově mládež, já taky.

Nebudou se na vás, mistra světa, chtít mladíci v kraji vytahovat?

Mládí to v sobě má. Já nebyl jiný. Taky jsem zajel do starého a chtěl jsem si dokázat, že jsem lepší než on. V tom problém nevidím. Kdyby byl někdo zákeřný, to nemám rád. Ale když do vás normálně zajede, patří to k tomu. Jestli má jít hokej nahoru, musí tohle kluci dělat.

Na co se fanoušci mají těšit?

V první řadě na výhry. Druhá věc je, že to bude trošku rodinné. A rodina by měla držet spolu.

Vrátí se Piráti rychle do 1. ligy?

Je to možné za dva roky, ale nebudeme si nic nalhávat, je to o penězích. My tenhle rok uděláme maximum, a co bude ten další, uvidíme.