Snad budeme nejlepší lajna v lize, přeje si chomutovský Kostourek

„Franta s Viktorem jsou výborní hokejisté, skvěle si to dávají, jako by byli spojení. Doufám, že když s nimi zůstanu, budu jim dobře sekundovat a vytvoříme nejlepší lajnu v lize. A nejstarší,“ usmívá se šikovný útočník.

Když trenéři Kamil Koláček s Petrem Martínkem přišli s nápadem, že dvojčata Hübl – Lukeš doplní právě on, byl potěšen. „Celkem nám to funguje. S kluky je radost hrát. Nebojím se, že by mě opomíjeli, musím být chytrý a najít si prostor, aby mi puk dali.“

Vedle legend Litvínova se proslavilo vícero hráčů, Peter Jánský se díky tomu vyšvihl až do reprezentace. „Tak já nevím, jestli ještě půjdu do NHL,“ zubí se věčně dobře naložený Kostourek.

Z toho, že osobnosti extraligy posílily zrovna Piráty, mu brada nespadla. „Něco se šuškalo a jen se čekalo, jak se rozhodnou. Když kývli, samozřejmě všichni v týmu byli rádi, že takoví dva hráči chtějí zrovna k nám. Určitě se tím zvedly naše šance na postup, oni jsou o level výš než všichni ostatní,“ smeká.

Ani Kostourek ale nehodlá být jen do počtu. Body vždy sbíral ve velkém; když v minulé sezoně pomáhal Děčínu, zvládl jich v 17 zápasech 31 za 13 gólů a 18 asistencí. „Vždy mám ty nejvyšší cíle, chci hrát co nejvíc pro tým, abych pomohl góly a body. Budu dělat vše, aby to klapalo celému mužstvu,“ slibuje.

Přesvědčovat Kostourka, aby zůstal v Chomutově, vedení Pirátů moc práce nedalo. „Byli jsme domluveni, že když postoupíme z kraje, zůstanu. Našel jsem si už zaměstnání, takže hokej dělám jen při práci,“ říká hráč, který v extralize nastupoval na České Budějovice a Zlín a posbíral 22 startů.

Teď chce Pirátům pomoct k návratu do 1. ligy. „Jsou tu kvalitní týmy jako Ústí, Tábor nebo Znojmo. Ale my budeme dělat vše, aby se to povedlo nám. Sezona bude těžká, soutěž se hodně zkvalitnila. Možná bude na úrovni 1. ligy.“

Top zápasem nejen pro Kostourka bude derby s Ústím. „Podle mě bude vyprodáno. Ústí je náš velký rival, hrají taky o postup, mohl by chodit plný barák jak u nás, tak u nich,“ věří útočník.