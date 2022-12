Hokejoví Piráti navzdory výhře dostali pokutu. Ostudný výkon, uvedl manažer

„Omlouváme se všem fanouškům za ostudný výkon, který byl naprosto neadekvátní postavení obou týmů v tabulce, a to při vší úctě k soupeři i rozložení sil. Hráči si musí uvědomit, že hrají za Piráty Chomutov!“ uvedl v tiskovém prohlášení Jiří Sochor, manažer A-týmu.

A pak oznámil výši postihu: „Celý tým včetně trenérů odvede jako pokutu za výkon v utkání s Řisuty částku 20 000 korun na účet Nadačního fondu Pirátské srdce.“

Řisuty jsou odpadlíkem druholigové divize Západ. Z 23 zápasů vyhrály jen tři a uzavírají šestnáctičlennou tabulku. V Rocknet Aréně nasadili jen 13 hráčů do pole, zato Piráti měli sestavu plnou, tedy mimo brankáře 19 mužů. Outsider senzačně vedl 2:0 a v půlce zápasu ještě 4:2. Domácí před 1 145 fanoušky otočili až třemi góly v poslední třetině.

„V závěru nám trochu došly síly. Rozhodli zkušení Hübl a Lukeš, kteří vzali zodpovědnost na sebe a utkání otočili,“ řekl na webu Pirátů hostující trenér Pavel Křepelka; Hübl měl bilanci 1+3, Lukeš 1+2.

František Lukeš v dresu Chomutova v zápase s týmem Klatov.

Zato domácí asistent Petr Martínek zuřil: „Od nás katastrofální výkon. Hodně jsme soupeře podcenili. My nehráli nic a vítězství jsme utrpěli. Musíme si něco v kabině říct, protože takhle to dále nejde. První třetiny máme špatné a pak to akorát doháníme. S horšími soupeři se nám to povede, proti lepším už ne.“

S tím souhlasil i kapitán Viktor Hübl, mnohonásobný rekordman extraligy. „Řisuty jsme podcenili. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, každý si dáme gól a napadá to tam,“ tvrdil pro klubový web. „Příště se nám to může vymstít. Nesmíme spoléhat na to, že budeme otáčet v poslední třetině.“ Piráti jsou ambiciózní nováček, chtějí zpátky do 1. ligy. Zatím jsou čtvrtí.