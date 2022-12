Slovan v potížích kvůli dotaci. Hrozí odchod hlavního partnera Zadáka

„Já se dohadovat nechci, stojí mě to šediny, nervy, peníze. A přitom nejsem Ústečák. To je mi nejvíc líto, že za Ústí kope kluk z Kladna, který s ním nemá nic společného. Jen to, že tu dva roky hrál,“ říká Zadák.

Proč nesouhlasíte s principem, že teď dostanete půlku a druhou až v případě postupu do 1. ligy?

Je to scestné uvažování. Na zastupitelstvu jsem vysvětloval, že to takhle nejde. Když postoupíte, tak vám třeba dáme víc. Jak třeba? I to, co nám slíbili, je nedostačující. Když město na vánoční prémie vydá 35 milionů korun, tak hergot, na sport by se mohlo najít 5 milionů navíc, ne že ne. Jestli do sportu dávají 30 milionů z celkového rozpočtu tři miliardy, je to k smíchu. Proč divadlo, kde je deset herců, dostalo 50 milionů?

Argumentuje se tím, že kultura si není schopna sehnat sponzory, jakými jste třeba vy.

Jenže my máme daleko větší náklady. Oni nemůžou pochopit, jak ohromný provoz má zimní stadion. Město nás čtyři sezony rok co rok krátí o statisíce. I to jsme přežili. Loni byla podpora 4,5 milionu korun na mládež a my jim pak museli vrátit za pronájem stadionu dva miliony, takže nám dali celkově kolem 2,5 milionu. To není podpora sportu na prvoligové úrovni. Doteď jsme vystačili se stejnými penězi, ale vždy jsme šli do nového roku s tím, že v lednu přišly peníze na další rok a my zase jeli celou sezonu. Soutěž jsme rozehráli na základě slibu, měli jsme na tom postavenou matematiku, nakoupili hráče, kteří jsou kvalitní, a nestojí tedy pár korun. Jestli nás teď město zkrátí, musím to rozpustit, nemám na výplaty a musím vyhlásit bankrot. A udělám to hned. Nebudu házet peníze do černé díry. Nebo to mám udělat jako předtím sdružení, že dlužilo 36 milionů a byla to strašná ostuda?

Kolik peněz dáváte do hokeje?

Pět milionů korun ročně, sedmý rok. Jsem v podstatě silnější partner než město. Teď musím zvažovat varianty, že buď půjde klub do konkurzu, nebo práva a hráče přestěhuju do jiného města, kde si mě budou vážit. A ty nabídky máme.

Proč má město podporovat profesionální sport?

Ústecký kraj je prezentován jako sociálně slabý, kde jsou drogy, hazard, všechno možné. My jako sportovní kluby dáváme alternativu. A pokud tu nebude mít mládež vzory ve vyšší soutěži, proč by ti kluci měli hrát zrovna tady? Vy byste jako rodič dal své dítě do klubu, který hraje krajskou soutěž, nebo raději do Litoměřic, Děčína, Litvínova, kde se hraje výš? Kdo rozhodl o principu půlku teď a půlku až po postupu, není sportovec a nechápe souvislosti. Nemůže se na to dívat jen tabulkami, které nastavil někdo, kdo tomu podle mě vůbec nerozumí. Je mi úplně jasné, že politik rozhoduje tabulkami a pak si to obhájí. Viz moje komunikace s panem radním Horákem, který si pořád stojí za svým. Já mu rozumím, má pravdu, smlouva byla takto před osmi lety nastavená. Tak ať ji změní, teď je jiná situace.

Chomutovský Jakub Matai slaví gól do sítě ústeckého brankáře Davida Stahla.

V čem?

Bez dlouhodobého partnera, a tím by měly být především město a kraj, když neseme jejich jméno, nejde sport dělat. Na to, abyste hráli Chance ligu, potřebujete 60 milionů, na extraligu přes 100 milionů, to je prostě dané. My šest let hráli první ligu s rozpočtem kolem 15 milionů a divím se, že jsme ji tak dlouho udrželi. V tu dobu město dávalo 6 milionů. Pokud teď chce přispět 2,5 milionu, tak já to dělat nebudu, odmítám do toho dál peníze dávat.

Proč?

Nepůjdu do podnikatelského rizika. Dneska je druhá liga velmi kvalitní soutěž, je tam Chomutov, Znojmo a další, není snadné postoupit. A nás město staví do role, že když nepostoupíme, nedostaneme peníze. Ale to se může stát, hergot! Já jim vysvětloval, že když Sokolov postupoval do Chance ligy, měl rozpočet 25 milionů a my dneska máme nějakých 13, protože nemáme město v zádech. Proč to jinde jde? Kolín dává do klubu 22 milionů, přímo do áčka!

Město by tedy podle vás mělo najít peníze i na podporu profesionálního sportu?

V Ústeckém kraji je 150 nadnárodních společností a nedávájí do sportu nic, byť kraj vytěžují personálně, zatěžují ho ekologicky. Proč radnice nesvolá tyhle firmy a neřekne jim: Vážení přátelé, my potřebujeme podpořit sport a to je váš úkol, protože daně platíte v cizích zemích. I takhle by města mohla pomoct. Nejpopulárnější sporty v Česku jsou fotbal a hokej, na které je potřeba nejvíc peněz, tak se pak nemůžou divit, že fotbal i hokej v Ústí spadly do třetí ligy. To není naše ostuda, ale města. Fotbal to zasekl úplně, skončí až v divizi bez podpory města? Jestli tohle politik nepochopí a dohaduje se s námi, kdo má pravdu, tak je to špatně.

Jak tahle situace doléhá na tým?

Hráči jsou nervózní, jestli dostanou výplaty, co bude. Já slíbil, že do Vánoc můžou být v klidu. Co dál, to nevím, míč je teď na straně města.

A to chce na sportu šetřit.

Netýká se to jen Ústí, od odstupujícího šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera vím, že sport se má zkracovat všude. Že to je vládní rozhodnutí. Ale to se museli všichni zbláznit! To je konec veškerého sportu v Česku. Budeme přežívat na pár lidech, jejichž rodiče vzali své děti a odvezli je do zahraničí.

Vy byste na sportu nešetřil, i když je krize?

Když může vláda vytisknout jeden bilion korun, který se někde v rozpočtu ztratí... Kdyby z toho vzala 50 miliard a dala je do sportu, rozpočet to nepozná, zato sport zatleská a zvedne se. Dovolí si kvalitní zázemí a trenéry, investuje do infrastruktury. Mně to je líto, jsem hokejista, studovaný trenér, u hokejbalu působím jako reprezentační kouč, jsem předseda trojkového svazu, jezdím po světě a vidím to. Kanada vzala náš výchovný model, tréninková střediska mládeže. Zdokonalila je a teď vévodí světu. My je naopak rozpustili, zrušili jsme konkurenci. Dřív bylo 12 týmů v extralize juniorů, byli tam dvojročáci. První rok jste byl bit, druhý jste tloukl jiného, v nadsázce řečeno. Teď rozšířili extraligu juniorů kvůli penězům a dotacím na 18 týmů, jenže tolik dobrých hráčů tady není a kvalita jde dolů. Jen konkurence vede k progresu, a když ji likvidujeme, nemůžeme se divit, že jsou sporty tam, kde jsou.

Kdy se tedy rozhodne o osudu ústeckého hokeje?

Na zastupitelstvu 19. prosince. I když řeknou, že nás nezkrátí, nestačí mi to. Potřebuji jasný signál a dlouhodobou smlouvu, abychom mohli pracovat koncepčně. Proč já budu vyhazovat pět milionů a za rok se budeme hádat znovu? To není dlouhodobě udržitelné. Jsem z toho zoufalý.