Litvínovské legendy Hübl a Lukeš zase spolu. Zlákal je druholigový Chomutov

„Vždycky jsem říkal, že bych chtěl uzavřít kariéru v Chomutově. Jsem rád, že teď to tak bude,“ těší držitele řady extraligových rekordů Hübla.

Se zkušenými útočníky letos neprodloužil smlouvu Litvínov, kterému v roce 2015 pomohli vyhrát historický titul. 43letý centr Hübl je chomutovský rodák, o čtyři roky mladší kanonýr Lukeš zase pochází ze sousední Kadaně.

A oba prošli chomutovskou mládeží. „Pamatuju, jak Franta hrál u nás v Chomutově v sedmé třídě, tam jsem ho poprvé zaregistroval,“ líčil Hübl v rozhovoru pro iDNES Premium.

Jeho návrat je pikantní, protože první seniorské zápasy si odčárkoval v mateřském klubu už sezoně 1996/97 právě ve 2. lize. Teď se kruh uzavírá.

Nejde o jediné změny u Pirátů. Mužstvo přebírá trenér Kamil Koláček, asistenta mu bude dělat postupový kouč Petr Martínek.

„Hlavního trenéra áčka jsem zatím nikdy nedělal, takže je to pro mě výzva,“ poznamenal Koláček, někdejší kanonýr Chomutova. „Chtěl bych, abychom hráli hezký bruslivý hokej s trochu větší chutí bránit, než to bylo v minulé sezoně.“

Hübl jak s Koláčkem, tak Martínkem v minulosti hrával. „Ale vždycky jsem měl k nim respekt, což bude platit i teď, když budou našimi trenéry,“ zdůraznil veterán Hübl.

Kádr Pirátů opustili Svoboda, Hartman, Novák, Bártek, Jaroš, Freiberg a Huňady, smlouvu prodloužil tahoun Kostourek, posilami jsou brankáři Běhula a Sluka, bek Seemann či útočník Koblížek. Další plejáda hráčů přišla na zkoušku.

Chomutov ještě v sezoně 2018/19 působil v extralize, jenže rok nato akciovka zbankrotovala. Pod hlavičkou zapsaného spolku klub vstával z popela, letos postoupil z krajské ligy, tedy nejnižší soutěže. Oddíl je zdravý, zbavil se většiny dluhů a ty v jednotkách statisíců hradí podle splátkového kalendáře.

Ambice Pirátů jsou jasné, návrat do 1. ligy. „Při našem nástupu jsme ji kvůli dluhům nezachránili. Vnitřně jsme se s kolegy z vedení nastavili, že chceme co možná nejrychleji vrátit do Chomutova 1. ligu,“ řekl na klubovém webu předseda Daniel Badinka. „Rádi bychom hráli ve 2. lize nahoře a případně se pokusili postoupit do baráže.“

S Hüblem a Lukešem to není nesmělý cíl.