Z litvínovského letiště je nudle. Hráči už nebudou skákat do zdi, těší Růžičku

Pro extraligovou baštu jde o novinky takřka revoluční. Projeví se na stylu hry i na zdraví hráčů.

„Od nové sezony musí být ohebná plexiskla, už ne pevná skla. On náraz bolí i na tomhle, ale na starých bývala zranění ramen, teď se plexi ohne a vrátí vás zpátky,“ líčí zlatý olympionik Růžička. „Pro bezpečnost výborná věc. Původní hrazení neuhnulo – jako byste skočil do zdi, když vás někdo trefil na mantinel.“

Moderní hrazení, jehož výměna stála město Litvínov 4,3 milionu korun bez daně, si pochvaluje i útočník Petr Straka. „Určitě budu mít v hlavě, že šance na zranění je menší. Člověk se nemusí bát do souboje trochu vletět,“ vítá to.

Úprava byla nutná, jinak by Verva nedostala licenci pro extraligu. Kromě pružnosti chyběla i předepsaná výška mantinelů: 240 cm za brankami, nejméně 180 cm po stranách.

Užší hřiště už byla otázka volby. Litvínovské „letiště“, jedno z největších kluzišť v extralize, se smrsklo na šířku o tři metry na zámořský rozměr 60 × 26 metru. „Hokej bude rychlejší, přibude soubojů, tým na to připravujeme,“ hlásí kondiční trenér Petr Švehla, bývalý mistr Evropy v zápase řecko-římském. „Dělali jsme v tréninku i úpolová cvičení na hřišti, přetahovali jsme se, tlačili do soupeře. Zápasnické věci právě s ohledem na souboje u mantinelů.“

Herní projev Vervy se promění. „Bude víc šancí. Hráč udělá kličku od mantinelu a hned je u branky. Zúžení o tři metry je hodně znát, to je fakt nudle. Pro diváka bude hra zajímavější,“ míní Růžička. A hokejisté se tak ještě víc zaměřují v přípravě na výbušnost. „Věnujeme se hodně explozivní síle, protože od vyjetí od mantinelu rozhodují první tři kroky,“ vykresluje Švehla.

NOVÁ ÉRA. Ledová plocha na Hlinkově zimním stadionu se zúžila na rozměry NHL a mantinely se vyměnily za moderní, pružné.

Straka se na sevřenější prostor těší: „V Americe mi to vyhovovalo, snad si na to ještě vzpomenu. Musíte mít rychlejší instinkty i myšlení. Když se člověk uvolní od mantinelu, bude to mít k bráně o metr a půl blíž. Což znamená větší šanci.“

Že by se kvůli tomu Litvínov úplně vzdal technického hokeje, to si Růžička nemyslí. „Nemůžete vsadit pouze na hráče, kteří to jen mydlí. I pro technické hokejisty je malé hřiště fajn, v šanci jsou dřív, puk se taky dřív k bráně odrazí. Kdo je šikovný v koncovce, nevadí mu, že jsou hráči víc na sobě.“