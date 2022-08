Extraligový rekordman Hübl se stal v Litvínově skautem, Branda asistentem

„Viktor Hübl je bezesporu obrovskou osobností a dohodli jsme se, že od srpna bude působit v roli skauta. A to především v mládeži. Bude sledovat potenciální talenty v nižších soutěžích,“ uvedl na klubovém webu Pavel Hynek, generální manažer Vervy.

Veterán Hübl bude nižší soutěž dokonce i hrát, na něj i jeho hokejové dvojče Františka Lukeše vsadil druholigový Chomutov. Oba ještě v sobotu čeká na Hlinkově stadionu velkolepá litvínovská rozlučka.

Hlavní kouč Vervy Růžička po sezoně podepsal novou smlouvu a jako nástupce svého asistenta Václava Sýkory, který odešel na penzi, si vybral Karla Mlejnka. „Od další fáze letní přípravy doplnil realizační tým na pozici druhého asistenta Daniel Branda, který už s Vláďou Růžičkou spolupracoval v Hradci Králové,“ informoval Hynek.

Nové smlouvy podle něj podepsali také trenér brankářů Zdeněk Orct a kondiční kouč Petr Švehla. Na pozici videokouče se vrátil Viktor Lukeš. „Zdejší prostředí dobře zná, v trenérských funkcích strávil v Litvínově dvanáct sezon.“

Také sportovního úseku chemiků se dotkly změny, Tomáš Vrábel po dvou sezonách zamířil zpátky do Jihlavy na pozici sportovního manažera. „Pro něj je to posun v kariéře. Na jeho místo sportovně technického manažera přišel Martin Vejvoda, který má na obdobných pozicích zkušenosti z Kladna a z Mladé Boleslavi,“ prozradil Hynek.

Stále hledá náhradu za první dva obránce, Kanaďana Irvinga a Lotyše Balinskise. „Řešíme to s celým realizačním týmem. Měli jsme rozjednané kvalitní zahraniční beky, nakonec však podepsali v KHL nebo ve Finsku. V co nejbližší době bychom ale chtěli dva nové hráče do obrany představit.“

Cenu permanentek Litvínov neupravoval. „Ačkoliv se všechno zdražuje, my se je rozhodli ponechat stejné jako v předchozí sezoně. Věříme, že to fanoušci ocení. My v první řadě musíme hrát lepší hokej, abychom je přilákali na stadion,“ chápe Hynek. Prozradil, že občerstvení na stadionu svěřilo město novému provozovateli. „V půli srpna se má otevřít bývalá restaurace North, nové budou stánky během zápasů.“