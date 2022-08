Derniéra dvojčat v Litvínově: Stanley Cup z polystyrenu, dojatý Vetchý, Lukešovy slzy

„Když můj dres stoupal pod střechu a já měl vedle sebe mamku a manželku, ukápla mi slzička. Bylo to něco nádherného i smutného,“ doznal kanonýr Lukeš alias Fufu, který tvořil útočný tandem s Hüblem řečeným Vanta nepřetržitě od sezony 2009/10. „I já byl dojatý,“ přiznal mnohonásobný rekordman extraligy.

Slavnostní nástup a ceremoniál se před Hlinkovým stadionem napěchovaným čtyřmi tisícovkami lidí protáhl na hodinu, celou dobu fanoušci protleskali.

Největší aplaus slyšeli kromě hlavních aktérů rozlučky olympijští vítězové Jiří Šlégr, Martin Ručinský, Robert Reichel a kapitán litvínovských mistrů 2015 Michal Trávníček. A publikum rámusilo taky, když brankář Pavel Francouz vklouzl na hrací plochu s „replikou“ Stanleyova poháru z polystyrenu nad hlavou, kterou žlutočerný klub pro čerstvého vítěze nejprestižnější soutěže světa sám vyrobil.

„Pro mě překvapení. Pěkná rekvizita. Bylo to hezké a úsměvné, já jsem pro každou srandu, tohle bylo něco peckového,“ nadchnul lehoučký pohár gólmana Colorada.

Jako předposlední vjel na led Lukeš a fanouškům zamával, coby poslední skočil na hrací plochu Hübl a před pověstným kotlem se hokejový gentleman po šlechticku uklonil. „Hoši, děkujeme!“ neslo se éterem; od nové sezony budou dva veterány vyvolávat vlajkonoši druholigových Pirátů Chomutov, kam přestoupili.

Hokejový Litvínov na tiskové konferenci podepsal nové kontrakty s nejproduktivnějšími hráči Františkem Lukešem a Viktorem Hüblem.

Od sponzora dostala hokejová dvojčata pivo za každý odehraný duel v Litvínově, včetně těch barážových. Bylo jich 988 a 870. „Věnovali jsme je fanouškům na první extraligový zápas,“ prozradil Lukeš, že se s kamarádem neupijí k smrti.

Klub hlavním hrdinům nechal zarámovat jejich trikoty. Na koberec za nimi přišly rodiny a Šlégr pak útočníky za všechny podaroval. „Když jsme přemýšleli, co jim dát, řekli jsme si, že pro nás budou navždy zlatí hoši. Takže jsme pro ně připravili zlaté helmy,“ povídal Šlégr do mikrofonu a Lukeš s Hüblem si novou výstroj hned nasadili na hlavu.

„Něco jsme tušili, když nám Guma (Šlégr) říkal, ať si nebereme helmy, že mají překvapení. Zase něco pěkného na památku,“ prohlížel si Hübl blyštivou helmu popsanou jejich litvínovskými statistikami.

Tři králové Reichel, Ručinský a Šlégr následně rozvázali plachty, do nichž se vtiskly Hüblovo číslo 26 a Lukešova šestnáctka, oba dresy slavnostně vystoupaly pod střechu stadionu a čísla jsou navždy vyřazená.

„Odehrál jsem tady 16 let, přirostlo mi to k srdci, považuji se skoro za Litvínováka. Byl jsem naměkko,“ mluvil dojatě Lukeš, rodák z nedaleké Kadaně.

Úvodní buly vhodili herci Ondřej Vetchý, Leoš Noha s nohama bosýma a David Novotný. „S kluky jsme se bavili, že není moc hokejových měst, kvůli kterým bychom si nechali rozbít po čtvrt roce volný víkend. Litvínov nám prostě stojí za to. Vygenerovali tady plno hráčů, kteří udělali radost nejen Litvínovákům, ale i nám ostatním z celé republiky,“ vykládal dojatě Vetchý, který se na stadion chemiků vrátil poprvé od revolučního roku 1989. Tehdy coby studentský aktivista vyzýval s Mahulenou Bočanovou k podpoře stávky studentů během sametové revoluce a zařídili, aby se chvíli před úvodním buly zrušil zdejší zápas československé ligy.

Viktor Hübl (vpravo) a František Lukeš, hvězdné posily Chomutova.

Sametově probíhala i samotná exhibice, v níž se utkali litvínovští Mistři 2015 s týmem Hvězd. Brankáři s sebou moc o zem nešvihali, hrálo se pro pobavení fanoušků, byť Prorokovo zakopnutí o modrou čáru asi ve scénáři nebylo. Symbolicky v 16. minutě se zápas zastavil a fanoušci vytasili papíry s Lukešovým číslem 16, to samé se opakovalo v minutě šestadvacáté, kdy se adoroval pro změnu Hübl, který v klubu pokračuje coby skaut.

V půlce zápasu „dvojčata“ převlékla dres z mistrovského do hvězdného. A oba zkušení hráči si užili přítomnost rodinných příslušníků na ledě. Hüblovy dcery, krasobruslařky, měly vystoupení o druhé přestávce, Lukeš zase ve 3. třetině nastoupil se svým desetiletým synem.

Viktor Hübl se rozloučil s domácí nejvyšší soutěží jako rekordman v počtu zápasů. V minulé sezoně překonal obránce Petra Kadlece a posunul rekordní metu na 1276 utkání. S 902 body za 402 branek a 500 asistencí je druhý v historickém pořadí za Petrem Leškou, který dosáhl na 909 bodů (281+628) z 1156 utkání. Hübl ze svých 24 sezon v extralize strávil 19 v Litvínově a drží ofenzivní klubové rekordy i dílčí extraligové. Hrál také za Slavii a České Budějovice. František Lukeš v domácí nejvyšší soutěži působil výhradně v litvínovském dresu a za 16 ročníků v extralize si připsal v 847 duelech 626 bodů za 255 gólů a 371 přihrávek. Jeho nejslavnějším zápasem bylo rozhodující sedmé finále extraligy v roce 2015 v Třinci, v kterém při výhře 2:0 vstřelil obě branky.

A hned z toho vznikla gólová akce: druhá asistence brankář Štěpán Lukeš, první asistence František Lukeš starší, branka František Lukeš mladší. Po sólu a ukázkovém blafáku do bekhendu, který překonal Francouze.

„Bylo to takhle domluvené pro fanoušky a aby si malý dal gól,“ pousmál se táta střelce. „Tenhle blafák umí, góly střílí, ale pak jel ještě dvakrát na bránu sám a sjelo mu to. Teď bude hrát za mladší žáky v Kadani, jde do páté třídy.“

Po zápase týmové foto, oslavný skok před kotel a hurá na druhou fázi oslav. „Máme připravené jídlo, bude nějaké pivko a písnička. Pořádně se rozloučíme i mimo stadion,“ těšil se Hübl na afterparty.

„Tahle akce předčila všechna očekávání, vždyť mě by stačilo sejít se s kluky někde na tenise nebo u piva. Klukům z marketingu děkuju, neskutečná práce a krásná rozlučka. Byli jsme rádi, že jsme se potkali se spoluhráči z mistrovského týmu i s ostatními.“

Na stadionu už budou Hübl s Lukešem napořád, jejich podobizny a čísla zdobí prostor nad tribunami. Jsou zvěčněni vedle dalších legend Miroslava Kluce, Ivana Hlinky, Jiřího Šlégra, Roberta Reichela a Martina Ručinského. „Být vedle nich je symbolické završení kariéry,“ blažilo Hübla.