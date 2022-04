Hübl a Lukeš po konci v Litvínově: Ještě chceme hrát

„Chtěl bych si ještě někde zahrát, protože jsem neměl zranění a cítím se dobře,“ nastiňuje třiačtyřicetiletý Hübl, držitel řady rekordů extraligy. „Asi už nebudu v extralize, vypadá to na něco jiného. Ale nic jistého nebo rozjednaného není. Spíš čekám, jestli bude nějaká zajímavá nabídka, pak se rozhodnu.“

Podobně mluví i devětatřicetiletý Lukeš. „Chci hrát, ale ještě nevím kde. Čekám. Může se stát, že skončím, když mi nikdo nic nenabídne,“ uvažuje kanonýr. Jeho mladší bratr chytá v extraligových Karlových Varech: „Rád bych si s ním zahrál, ale to záleží na Energii.“

Nabízí se, že by parťáci z Vervy mohli pomoct k vzestupu Pirátů Chomutov, druholigového nováčka. Hübl je chomutovským rodákem a ve městě bydlí, Lukeš je ze sousední Kadaně. „I to se může stát. Ale nic jsme neřešili, já byl na dovolené. Angažmá mi musí dávat smysl a bavit mě,“ říká Hübl.

Konec v Litvínově pro veterána nebyl bleskem z čistého nebe. „Počítal jsem s tím. Když jsem v sezoně nedostával už tolik prostoru, byl jsem s tím smířený. Šok to určitě pro mě nebyl, vždy jsem říkal, že když po sezoně bude zájem, budu pokračovat. Teď zájem už takový nebyl, tak jsem to vzal, jak to je. Naštvaný na trenéra Růžičku nejsem, každý si vybírá svůj tým, a když už mu do toho nezapadám, je to prostě hokej a život,“ líčí smířlivě.

Hübl věří, že v budoucnu bude v Litvínově působit v jiné roli. „Teď se to samozřejmě bude odvíjet od toho, kde budu hrát, ale do budoucna doufám, že budu s Litvínovem spojený. Nějakým způsobem jsme se o tom bavili, snad se nerozejdu s Litvínovem nadobro.“

Ani Lukeše konec v Litvínově nezaskočil. „Bavili jsme se o tom už loni, mládí jde dopředu. A když jsem pak měl takovou sezonu, i kvůli těžšímu covidu svou bodově nejhorší, asi bylo jasné, že už nebudou chtít, abych pokračoval. Řekli mi, že už se mnou nepočítají, chápu, že už jsem trošku starší. Ale rozešli jsme se normálně v dobrém,“ ujišťuje Lukeš.

Klub pro své legendy chystá velkolepou rozlučku, po níž navždy vyřadí dresy s čísly 26 a 16, které Hübl a Lukeš oblékali. „Určitě je to od Litvínova pěkné gesto. Já se rozloučit s fanoušky po 16 letech určitě chci, takže teď si budeme muset sestavit nějaký tým z kluků, s nimiž jsme vyhráli titul. A udělat pěknou exhibici,“ těší se Lukeš.