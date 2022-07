Litvínov už trénuje na zúženém ledě, dva vyhlédnuté beky zlákala KHL

„Mužstvo už je víceméně skoro ve finále, ale stále máme v hledáčku minimálně dva beky. Některé jsme měli připravené, ale nakonec podepsali do KHL. Jiní ještě vyčkávají. A další jsou vyhlédnutí, pracujeme na tom vehementně,“ řekl Růžička po pondělních výkonnostních testech svého týmu.

Obránce Verva hledá po odchodech Kanaďana Aarona Irvinga do finské SaiPy a Lotyše Uvise Balinskise do Liberce.

Do přípravy se připojili třeba už i útočníci Šimon Stránský z finského Jukuritu či Jindřich Abdul z Českých Budějovic nebo lotyšský obránce Kristaps Zile.

„Rozkoukání proběhlo rychle, všichni noví kluci včetně mě zapadli parádně, moc se mi tu líbí. V podstatě už jsem tady domácí,“ usmíval se Abdul, natěšený na roli lídra.

Suchou přípravu protáhl Růžička na deset týdnů, občas ji pro zpestření prokládal ledem. „Mužstvo vypadá dobře, je kondičně výborně připravené z léta, to je vidět,“ pochvaluje si kouč mistrů světa. „Tým je složený z techničtějších hráčů i těch, co to budou víc mydlit. Tohle propojení je důležité, v play off rozhodují souboje a v nich potřebujeme být silní. Teď máme skoro dva měsíce do začátku extraligy, budeme pracovat na taktice a dalších věcech na ledě, tým si musí sednout.“

Litvínov si bude zvykat na hru bez legend Viktora Hübla a Františka Lukeše; tahouni zlaté party z roku 2015 skončili a jako hokejová dvojčata budou válet v druholigovém Chomutově. V sobotu 6. srpna je ještě čeká velkolepá rozlučka.

Už dva dny předtím Verva nastoupí k prvnímu letnímu testu v Sokolově, na domácí ledové ploše zúžené o tři metry se představí 9. srpna proti Karlovým Varům. „Hru na malinkém hřišti musíme trochu změnit, rozebíráme to, máme plno sestřihů. Budeme chtít domácí prostředí využít a soupeřům to znepříjemnit,“ hlásí Růžička. Do mateřského Litvínova se vrátil loni v průběhu sezony, na play off však Verva nedosáhla.