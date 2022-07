Projekt Dukla? O ničem, tvrdí Růžička. S Litvínovem dře déle než obvykle

Jak se tvářili na delší dřinu?

Všichni si uvědomují, že příště musíme zabrat, to se mi líbí. Jsem rád, že nechtějí dopustit co loni. Po konzultaci s kondičním trenérem Petrem Švehlou nechceme měsíc volna, to by hráči všechnu kondici ztratili a začali od znova.

Jaká byla příprava?

Jela podle plánu, víceméně všechno měl na starost Péťa, my s asistentem Karlem Mlejnkem dělali hlavně dohled. Je tady hodně kluků, kteří chtějí makat, a strhnou i ty ostatní okolo. S tím není problém.

Pracujete i na tom, abyste zlepšili loni mizerné třetí třetiny?

S hráči jsme si to po sezoně dost probírali. A oni si to sami uvědomují, i když nechápou, jak to bylo možné. Nešlo vůbec o kondici, ale o hlavu: pořád si mysleli, že se nemůže nic stát. Hráči to musí vzít na sebe, hlavně lídři musí jít příkladem.

Platí, že sháníte ještě dva beky?

Ano. Pořád je dost času. Cizinci stejně dorazí až na led koncem července, ti přes léto trénují doma. Děláme na tom pořád. Stále se vybírá. Dost dlouho, ale hráči kvůli Rusku váhají, trh se otevírá. Taky jde o finance, někteří hráči chtějí obrovské peníze, musíme koukat, na co je. Věřím, že dva získáme, protože odešli Irving a Balinskis, naši první dva a nejlepší obránci.

Budou posily taky z ciziny?

Může to být i Čech, který se bude vracet, ale na trhu těch top už moc není. A pořád někde pokukují. Spíš tedy půjde o cizince.

Byl ve hře návrat reprezentanta Ščotky z Finska? Kývl Kometě.

Řešil se, bylo to víceméně na finanční dohodě. Brno ho přeplatilo. My zájem měli, (generální ředitel) Pavel Hynek s ním minimálně půl sezony jednal. Dělali jsme maximum, abychom ho sem dostali. Je hezké, když si agent řekne o velké peníze, ale ten hokejista pak musí podle toho taky hrát. Škoda, počítali jsme, že by nám pomohl.

A co současní cizinci. Ověřujete si, jak doma trénují?

Oni přijdou a hned se prověří na testech, všechno poznáme. Ještě je pak dost času to dotrénovat, liga začíná až 16. září. Základ musí mít, to oni ví. Doufám, že Kanaďan Estephan přijde připravený, protože na něj jsem hodně apeloval, aby v létě trochu něco dělal. On je pro nás hodně klíčový hráč. A když nemá natrénováno, nejedou mu nohy.

Se 48 body byl váš nejproduktivnější hráč, přesto měl výkyvy.

On je výborný. Ale když mu nešly nohy, v určitých zápasech odcházel. A my potřebujeme, aby vydržel. Myslím, že útok budeme mít slušný. Věřím, že posily Stránský a Abdul nám hodně pomůžou, stejně tak Nik Hlava. Výborně trénuje, je velice dobře připravený. Věřím, že konkurence v útoku je veliká, což je dobře. Loni to trochu scházelo, nebylo kam sáhnout.

Litvínovský útočník Giorgio Estephan.

Vytáhnete mladíky?

Loni junioři hráli o udržení v extralize a bylo strašně důležité, že ji zachránili. Sestup by byl nepříjemný. Takže se mi do toho vůbec nechtělo sahat, brát jim hráče. Letos to je jinak, máme jich dost. Někteří junioři s námi trénují a ti nejlepší budou nakukovat do áčka, když se někdo zraní nebo ztratí formu. Loni jsme ještě měli kluky na pendlování. Trošku mě mrzelo, že když jsme si řekli o hráče, nepustili nám ho.

Koho myslíte?

Litoměřice. Trošku nesouhlasím s panem Sadilem (litoměřickým šéfem), který říká, že to je přechodná stanice, aby šli hráči do extraligy. Z toho jsem byl zklamaný. Měli jsme zájem o Jíchu, ale vůbec nám ho nepouštěli. Přitom hráli první druhé místo, nevím, o co jim šlo.

Jícha ovšem za vás nastoupil čtrnáctkrát.

Na začátku nám ho pouštěli, pak ne. A ještě několikrát jsme ho chtěli. Nechápu to. Chtějí, aby se dostali do extraligy, ale pak jim brání.

Takže co říkáte na projekt Dukla, který má obehrávat v Litoměřicích s podporou svazu mladíky?

Jednoznačně, že je špatný. Možná bych to chápal jako dřív vojenský klub, Dukla. To by bylo lepší. Když vezmu za poslední dva roky, kdo byl v reprezentační dvacítce? Dva hráči, jeden náhradník. Další rok tři hráči, mezi nimi taky nějaký náhradník. Většinou se berou hráči ze zahraničí anebo kluci z extraligy. Pro mě je to o ničem.

Budete tedy i v nadcházející sezoně spolupracovat s Litoměřicemi?

Netuším, to je otázka pro manažera, ale vím, že budeme trochu víc spolupracovat se Sokolovem. Dáme tam nějaké hráče. A pak máme juniory. Musíme je zařazovat do áčka, to v Litvínově malinko chybělo. Když jsem přišel, skoro tady nebyli hráči z Litvínova.

Zůstane útočník Michal Gut, který loňský ročník strávil v zámoří?

Má tady pořád smlouvu. Co mám zprávy, musel by už podepsat NHL, to by bylo jediné, kdy by mohl odejít. My bychom chtěli, aby byl v našem týmu, je to další vynikající mladý hráč. A další konkurence v útoku. Vypadá dobře.

A co si slibujete od Šimona Stránského, který hrál ve Finsku?

Bude lídr, věřím, že nám sedne do mančaftu. Takové hráče potřebujeme. Tým je složený z techničtějších hráčů, ale i těch, kteří to budou víc mydlit. Tohle propojení je důležité. Když se podíváte na play off, všechno jsou souboje. V těch potřebujeme být silní. A my je na můj vkus víc prohrávali.