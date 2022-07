Snad ze mě v Litvínově něco vyroste, věří defenzivní posila Šalda

„Chci hrát a posunout se po loňské nepovedené sezoně. Doufám, žel mi trenér Růžička tu šanci a prostor na ledě dá, jako tomu bylo v Hradci,“ věří Šalda.

Právě z Hradce se s Vladimírem Růžičkou zná. Když trénoval Mountfield on, patřil Šalda ke klíčovým mužům sestavy. „Trenér byl skvělý. Sedí mi, když je k vám upřímný a řekne vám do očí to, co se mu na vaší hře nelíbí. To je přesně typ Vladimíra Růžičky a hraje se mi pod ním dobře. Vyhovuje mi herní styl, kterým se chce prezentovat. Podobně jsem hrál v Kanadě a sedělo mi to.“

Ani to, že Růžička nejde daleko pro ostré slovo, Šaldovi nevadí. „Když vidím, že to má nějaký smysl, tak rozhodně ne. Někdy je to potřeba, ale zároveň musíte z trenéra cítit důvěru.“

A to chybělo Šaldovi v Hradci. „Bylo to složitější, nerad bych o tom mluvil. Pod panem Růžičkou se mi dařilo, ale k minulé sezoně se nechci vyjadřovat. Dívám se dopředu. Mým hlavním cílem je, abych se zlepšil a vrátil se do formy,“ říká hokejista, který sám sebe charakterizuje jako soubojového i technického hráče. „Obojí mě moc baví. Myslím si, že herní systém v Litvínově mi bude vyhovovat,“ těší se.

Šalda vítá i to, že v Litvínově bude od nové sezony o tři metry užší ledová plocha. „To je pro mě ještě lepší. Hra bude rychlejší a bude docházet k častějším soubojům. Bude to fajn.“

Litvínov platí za tým, který hráče posouvá v kariéře výš. Z beků se to v nedávné minulosti podařilo třeba Pavlíkovi, Pavelkovi či Balinskisovi. „Vím o tom, že tu beci rostou. Pokud dostanu důvěru trenérů, tak do toho dám úplně všechno, abych se herně ještě posunul a něco ze mě vyrostlo,“ přeje si. Už pro letošek si dává smělé cíle. „Chci se vrátit zpátky do formy, aby sezona mně a celému týmu vyšla. Byl bych také rád, kdybych se vrátil do národního týmu.“

S Litvínovem by se chtěl podívat do play off. „Tým má sílu. Kouč Vladimír Růžička si to tentokrát vede hned od samotného začátku, takže je šance, že si sedne i herní systém a všechno půjde nahoru,“ předpovídá Šalda.

Vervu po sezoně opustili dva nejlepší beci, Aaron Irving a Uvis Balinskis. Pro tým jistě škoda, ale pro Šaldu o to větší šance stát se klíčovým hráčem týmu. „Otevírá se mi tím šance pro post klíčového obránce a já ji musím chytit za pačesy. Pokud se naskytne příležitost a já budu mít dobrou výkonnost, rád bych se důležitým hráčem stal.“