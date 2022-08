Srpen ve znamení hokejových exhibic: hvězdy NHL ve Žďáru a rozlučky legend

Kromě Žďáru se i v Brně uskuteční generační zápas s dobročinným podtextem, který nabídne setkání sportovních hvězd. V Litvínově a pak v Praze na Slavii se budou fanoušci loučit s klubovými legendami.

Utkání hvězd ve Žďáru nad Sázavou

Martin Nečas a Jakub Voráček budou hlavními tvářemi benefiční události Hvězdy 2022 na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou.

Výtěžek z akce, která se koná v pátek 19. srpna, poputuje na výchovu mládeže tamního druholigového klubu a zároveň Nadaci Jakuba Voráčka pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou.

„Lidé by si měli pomáhat. Když se akce zúčastní hráči, kteří v hokeji něco dokázali, tak to určitě bude pro fanoušky zajímavé a mohou si to užít. Každá koruna je dobrá,“ zdůraznil Voráček na tiskové konferenci k události.

Hokejista Jakub Voráček na TK k charitativnímu zápasu českých hvězd z NHL na podporu mládeže Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, 28. června 2022, Praha.

Nečas z města na Vysočině pochází, žďárský klub ho vychoval pro velký hokej. Ačkoliv propagace dobročinného utkání stojí na něm, přímým organizátorem není.

„Akce sice jde za mým jménem, ale skoro všechno organizuje můj taťka, manažer tamního klubu. Obvolávám hráče, ale nápad dostal taťka a všechno zařizuje. Každopádně přijede hodně současných i bývalých hráčů NHL. Všichni se těšíme,“ uvedl útočník Caroliny v rozhovoru pro iDNES Premium.

Účast potvrdilo několik hokejových či fotbalových osobností. Z aktivních hráčů dorazí například David Pastrňák, Tomáš Hertl nebo Karel Vejmelka.

Nastoupí také bývalí hokejoví reprezentanti Patrik Eliáš, Robert Reichel nebo Martin Růžička, dále pak fotbalisté Vladimír Šmicer, Jan Koller nebo Patrik Berger.

„V mém týmu se budou objevovat spíše ti starší a zkušenější a Neči si vybírá ty mladší a rychlejší, takže mám trochu obavu, abychom jim stačili, ale snad zvítězí zkušenost,“ prozradil dále Voráček, který válí za Columbus.

Celý výčet osobností, které se na akci Hvězdy 2022 představí:

Jiří Vítek @JVitek94 Charitativní zápas ve Žďáru nad Sázavou (19. srpna) bude mít fantastický obsazení!



Vstupenky zde

https://t.co/ptFB0dtlio https://t.co/z5mQR9mJMA oblíbit odpovědět

Souboj generací v Brně

S nápadem na benefiční zápas přišli představitelé hokejové Komety. Na sobotu 13. srpna chystají souboj generací Za deset pět, ve kterém proti sobě nastoupí výběry Martina Zaťoviče a Leoše Čermáka.

„S Leošem se potkáváme celkem často. Ale je jasné, že jak bude hrát proti nám, musíme si tohoto šikovného praváčka pořádně pohlídat. Bude tam i mnoho dalších kluků, které jsem dlouho neviděl, o to víc se těším,“ prozradil Zaťovič.

V brněnské Winning Group Areně se střetne tým Komety, který se v roce 2012 dostal do finále extraligového play off (kapitán Čermák), a současný kádr (Zaťovič).

Součástí předzápasového programu bude také autogramiáda, vybrané peníze poputují do Nadačního fondu Kometa. Ten dlouhodobě pomáhá dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

„Jsem rád, že se taková akce koná. Oživíme vzpomínky, připomeneme si klubové úspěchy. Je dobře, že se tohle dělá. Věřím, že si to užijeme my hráči a hlavně všichni fanoušci,“ uvedl Čermák v rozhovoru na klubovém webu.

Rozlučka ikon Slavie

Léto bude také ve znamení rozluček s klubovými legendami. V pražském Edenu se ve středu 24. srpna uskuteční speciální utkání pro Jaroslava Bednáře a Marka Tomicu.

Bývalí hráči Slavie definitivně uzavřeli hráčkou kariéru a při této příležitosti si chtějí naposledy zahrát proti zámořským hokejistům i bývalým klubovým spoluhráčům.

„Myslím si, že by to mohla být povedená show a taková hezká tečka za mojí a Markovou kariérou,“ přiblížil Bednář na webu klubu.

„Věřím, že do Edenu dorazí hodně fanoušků a společně s námi zavzpomínají na úspěšné roky, které jsme tady prožili. Myslím si, že se nám povedlo přivést zajímavá jména a lidi se určitě nebudou nudit,“ doplnil Tomica.

Předběžné sestavy obou týmů: HC Slavia Praha: Jaroslav Bednář, Marek Tomica, Tomáš Hertl, Roman Červenka, Tomáš Vlasák, Michal Vondrka, Pavel Kolařík, Michal Sup, Tomáš Žižka, Jan Novák, Vladimír Šmicer, Petr Jelínek, Vladimír Růžička ml., David Štich, Jiří Vašíček, Martin Altrichter, Lukáš Hronek, trenér Richard Farda. Výběr Hvězd: David Pastrňák, Martin Ručinský, Petr Nedvěd, Žigmund Pálffy, Ľubomír Višňovský, Petr Čajánek, Jaroslav Modrý, Miloslav Gureň, Petr Sýkora, Jaroslav Hlinka, David Výborný, Petr Ton, Viktor Hübl, František Lukeš, Roman Kukumberg, Petr Tatíček, Zdeněk Toužimský, Horst Siegl, Jiří Novotný, trenér František Výborný.

V Edenu proti sobě nastoupí tým HC Slavia Praha a Výběr Hvězd s Martinem Ručinským, Petrem Nedvědem nebo Davidem Pastrňákem.

Útočník Bostonu potvrdil start v zápase přes sociální sítě:

hcslavia Na Rozlučku Jardy Bednáře a Marka Tomici dorazí další hvězda NHL - David #PASTRŇÁK! Nastoupí ve výběru hvězd proti Slavii.



Více informací a vstupenky na našem webu.



Sejdeme se 24. srpna v Edenu! oblíbit sdílet odpovědět uložit

Loučení legend Vervy

Litvínov pořádá Derniéru dvojčat, kdy dá sbohem Viktoru Hüblovi s Františkem Lukešem, kteří v jeho dresu odehráli přes 1800 zápasů a v roce 2015 s ním vybojovali jediný extraligový titul v historii.

Rozloučení má proběhnout formou exhibice v sobotu 6. srpna na Zimním stadionu Ivana Hlinky, na kterém by neměli chybět současní i bývalí hráči NHL a olympijští vítězové.

Konkrétní složení týmů prozatím není známé. Nicméně Hübl s Lukešem osobně pozvali čerstvého vítěze Stanley Cupu Pavla Francouze, který přislíbil účast.

„Co děláš 6. srpna?“ ptala se legendární dvojice brankáře Colorada. „Potřebujeme, aby sis na nás udělal čas. Určitě jsi četl, že končíme v Litvínově, chystáme rozlučku a chceme tě tady.“

Podívejte se na celý rozhovor bývalých spoluhráčů z Litvínova:

„To je super, tím se mi splní přání a stihnu si s vámi ještě zahrát,“ kvitoval Francouz. „Proti vám bych ale nastoupit nechtěl, zase bych si něco udělal s kyčlí,“ vtipkoval.