Drahé žďárské Hvězdy 2022? Koncert v Praze vyjde dráž, odpovídá Nečas senior

„Prvotním záměrem bylo pomoci žďárskému klubu,“ prozradil šéf SKLH Žďár nad Sázavou Martin Nečas, který stál u zrodu akce a je jedním z hlavních organizátorů hokejové show Hvězdy 2022. „Už před čtyřmi lety jsme něco podobného dělali. Tehdy to byl Návrat legend a hlavními tvářemi zápasu se stali naši odchovanci Martin Kaut a můj syn Martin,“ dodal.

Je pravda, že už tenkrát byla k vidění poměrně velká akce s řadou slavných jmen, nicméně s tou letošní se to úplně srovnávat nedá…

Máte pravdu, nějak se nám to rozjelo. (směje se) Tentokrát přijedou prakticky všichni čeští hráči z NHL. Tým Jakuba Voráčka povede na střídačce Venca Varaďa a mančaft našeho Martina potom Libor Zábranský. Ale dorazí například i nový šéf hokejového svazu Alois Hadamczik a generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Obvykle se podobné akce chystají dlouhé měsíce. Kdy se zrodil váš nápad?

Je to zhruba měsíc a půl zpátky. Víte, původně jsme si mysleli, že to pojmeme spíš regionálně, s jihlavskou Duklou. A pak jsme uvažovali o spolupráci s Kometou Brno. Jenže nakonec jsme byli pozvaní s manželkou a Martinem na jednu parádní nadační akci Kuby Voráčka, kde jsme společně upekli Hvězdy 2022.

Popravdě řečeno, na podobných akcích se toho obvykle řekne spousta, ale druhý den si málokdo něco z předchozího večera pamatuje…

(usmívá se) Jasně že jsme taky zapařili, ale především jsme si všichni lidsky sedli a měli jsme navíc stejný záměr. Rozhodli jsme se, že výtěžek bychom rozdělili mezi náš klub, Voráčkovu nadaci, která se stará o lidi s diagnózou roztroušené sklerózy, a Popálky, což je organizace, která pomáhá pacientům po popáleninovém úrazu. Kuba mi dal slovo, že sežene super mančaft, a dodržel ho. Má u ostatních kluků obrovský respekt.

Co se slavných jmen týká, tak jste víc pro úspěch akce udělat nemohli, ovšem otázkou je, zda na podobnou hokejovou sešlost není žďárský stadion příliš malý?

Povedlo se nám zvednout kapacitu na dva a půl tisíce lidí, ale víc jich tam opravdu nedostaneme. Jednali jsme s hasiči i se starostou, ovšem nikdo se pod ještě větší navýšení nepodepíše. Kapacita se nedá přifouknout.

Ani na chvilku jste neuvažovali, že by se akce konala na některém větším stadionu?

Jenže to by potom nedávalo smysl. My jsme chtěli všechny ty hvězdy dovést právě do Žďáru, kde jsou malé kabiny a nevoní to tady úplně vábně. Nicméně přesto u nás pořád vychováváme skvělé hokejisty pro extraligu, reprezentaci i NHL. Má to tady svůj příběh. Jasně, mohli jsme se domluvit třeba s Kometou, ale už by to nebylo ono.

Viděla jsem spot Davida Pastrňáka, v němž zve všechny fanoušky do Žďáru, ovšem na stadion na „Buchvalky“. Už jste mu řekli, že se jedná o Bouchalky?

(směje se) Samozřejmě. Já myslím, že to byl výborný tah. Všichni znají seriál Okresní přebor, takže hned vznikla fotomontáž a replika jedné z legendárních scén, v níž stejně jako Psojedy ani Buchvalky nejsou na mapě, neexistují.

Určitě máte ze strany hokejových fanoušků, nejen od vás ze Žďáru, zpětnou vazbu. Jak reagují na možnost vidět největší české hokejové hvězdy na vlastní oči?

Hodně napověděla už první vlna předprodeje, kdy se po vstupenkách zaprášilo. Za 24 minut jsme prodali všech prvních tisíc lístků.

Takže samá pozitiva?

Ne tak úplně. Někteří fanoušci, hlavně z řad těch starších, se trochu obávají systému bezhotovostního placení od NFCtron, který během akce budeme využívat. Člověk k nákupu jídla či pití potřebuje jen náramek s čipem a kreditem, který si může dobít například hned při vstupu do areálu. Nikdo se toho nemusí bát, je to naprosto jednoduché. A navíc budou u všech dobíjecích míst stát naše děvčata, která každému poradí.

Možná se starší návštěvníci bojí, že je při placení může někdo ošidit…

Ale to je právě omyl, protože po každé platbě na ně prodejce otočí obrazovku se zůstatkem. Všechno je dohledatelné, a co neutratí, se každému do koruny vrátí zpátky. Tenhle systém je prostě nutností, protože chceme být transparentní a mít přehled o každé koruně. Zvlášť proto, že se jedná o charitativní akci.

Vím, že dorazí plejáda skvělých hokejistů, slavných jmen, ale momentálně lidé řeší i nárůst cen energií a potravin. Nebáli jste se, že se budou zdráhat zaplatit za vstupenku od tisíce do nějakých čtrnácti set korun?

Podívejte se, když někdo pojede na koncert do Prahy, tak dá tisícovku jen za cestu tam a zpátky. Vyjde ho mnohem dráž. Nedovedu si představit, co by mělo lidi na stadion přilákat víc než to, že tady budou nejlepší hokejisté z nejlepších.

Hokejisté zleva Jakub Voráček a Martin Nečas na TK k charitativnímu zápasu českých hvězd z NHL na podporu mládeže Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, 28. června 2022, Praha.

Kromě hokejového zápasu navíc nabízíte i další program. Je to tak?

Přesně. Začínáme už v poledne, kdy si na své přijdou hlavně děti. A odpoledne potom plánujeme autogramiádu, celou řadu vystoupení, ale také například aukci dresů či hokejky Davida Pastrňáka. Program bude až do půlnoci.

V posledních dnech se znovu začínají zvyšovat čísla nakažených covidem-19, nebojíte se, že vám koronavirus třeba může ještě pořádně zkomplikovat plány?

Ani ne, protože do začátku akce zbývá už jen pár dnů. Navíc nejsou plné nemocnice a nikdo na covid ani neumírá. Myslím, že po téhle stránce bude všechno v pohodě.