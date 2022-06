Nečas proti Voráčkovi. Na exhibici do Žďáru dorazí hvězdy hokejové NHL

Hlavní atrakcí akce, jejíž doba trvání je plánovaná od 13.00 do 24.00, bude klasické hokejové utkání na 3 x 20 minut, ve kterém se od 17 hodin střetnou výběry domácího odchovance Martina Nečase a jednoho z nejúspěšnějších českých hráčů historie NHL Jakuba Voráčka.

„Je to něco, na co se moc těším. Podobnou akci, jen proti tomuto v maličkém formátu, jsme měli čtyři roky zpátky,“ vzpomíná Nečas na akci Návrat legend u příležitosti 80 let žďárského hokeje. „Je pro mě motivace přitáhnout mladé kluky k hokeji. Když to uvidí, třeba se budou snažit o to více,“ věří třiadvacetileté pravé křídlo Carolina Hurricanes. Výtěžek z akce bude rozdělen mezi Nadaci Jakuba Voráčka, žďárskou organizaci Popálky a mládež SKLH Žďár nad Sázavou.

Hvězdy 2022 Na žďárských Bouchalkách se v pátek 19. srpna 2022 uskuteční charitativní hokejové utkání bývalých a současných hráčů NHL. Střetnou se při něm výběry kapitánů Martina Nečase a Jakuba Voráčka. Maximální kapacita stadionu bude 2 300 diváků, vstupenky půjdou do prodeje v pátek 1. července.

„Všechno je to o pomoci, o vstřícnosti. Lidé by si měli pomáhat, musí si pomáhat. Kór v dnešní době,“ říká Voráček. „Čím více takových akcí bude, tím lépe. Pro lidi je to zajímavé a mohou se oprostit od doby, která probíhá. Lidé na chvilku, aspoň na ten jeden den, zapomenou na covid, na inflaci... Budou přemýšlet nad něčím jiným a mohou si to užít.“

Soupisky týmů se oba kapitáni chystají postupně zveřejňovat během července. „Nějaké hráče máme oslovené, Kuba i Martin. A budeme to dávkovat,“ říká generální manažer SKLH Žďár nad Sázavou Martin Nečas starší. „Ale většina z nich jsou hráči NHL – bývalí či současní,“ slíbil.

Kapacita žďárského stadionu bude omezena na 2 300 diváků, vstupenky půjdou do prodeje prostřednictvím internetového portálu hvezdy2020.cz tento pátek v 9.00.

„Do prodeje půjde pouze tisíc lístků za zvýhodněnou cenu 990 korun,“ prozradil Nečas starší. „Prodej druhé části, která bude za cenu 1 390 korun, předpokládáme kolem 10. července,“ doplnil.