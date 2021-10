Bednář posílil hokejovou Slavii, stal se sportovním manažerem

„Měli jsme v plánu uvolněný post sportovního manažera v průběhu sezony obsadit, po posledních výsledcích jsme ale zareagovali rychleji a Jarda byl pro nás logickou volbou. Má zkušenosti s touto pozicí z extraligy, přehled o hráčích a od začátku sezony sleduje všechny naše zápasy,“ uvedl majitel klubu Stanislav Tichý na oficiálním webu.



Bednář doposud spolupracoval s obchodním oddělením, na pozici sportovního manažera nahradí Jiřího Vebera, který se v této sezoně stal hlavním trenérem.

„Pro mě je to stoprocentně velká výzva. Všichni víme, o co hrajeme, a uděláme všechno proto, aby Slavia dosáhla co nejlepšího výsledku,“ uvedl Bednář.

Slavii se po vydařeném úvodu sezony přestalo dařit a ve středu se Pražané budou snažit proti Vrchlabí ukončit sérii čtyř porážek. „Bohužel po výborném startu do sezony přišla šňůra porážek po neuspokojivých výkonech, ale já věřím, že se nám povede zapracovat na tom, abychom navázali na úvod sezony, a vrátíme se tam, kde bychom chtěli být,“ dodal Bednář.