Velká show v Edenu. Bednář a Tomica se v exhibici rozloučili s kariérou

Hlavními postavami exhibice byli David Pastrňák, Jakub Voráček, Petr Mrázek, Martin Nečas nebo Tomáš Hertl. Gólově však všechny zastínil Roman Červenka, nejproduktivnější hráč letošního mistrovství světa, jenž vstřelil tři góly. I díky hvězdě švýcarské ligy výběr Bednáře a Tomici, který tvořili hráči se slávistickou minulostí, porazil Tým hvězd 12:6.

Exhibiční hokejové utkání: HC Slavia Praha - Výběr hvězd. Zleva Jakub Voráček z Výběru hvězd a Marek Tomica ze Slavie po zápase.

Bednář přiznal, že na konci děkovačky byl hodně dojatý. „Skoro jsem brečel. Asi i proto, že to byla super akce. Hrozně se mi to líbilo a i ohlasy od ostatních byly pozitivní. Když bylo po všem, tak cítíš takové to prázdno. Že už nic nebude. A vzpomínky. Bylo strašně fajn, ze třeba Červus sem v rozjeté sezoně jede z takové dálky na otočku. I ostatní. Přijeli kluci ze Slovenska, z Moravy. Strašně si toho vážím,“ řekl novinářům.

„Těžko se mi hledají slova... Děkuji všem klukům, kteří přijeli, i fanouškům, kteří přišli,“ doplnil Tomica.

Červenka své umění předvedl již po 18 sekundách, kdy překonal Mrázka a otevřel skóre. Slávistům pomohly k výraznému vítězství i Bednářovy přihrávky a výborný výkon brankáře Dominika Furcha.

Jaroslav Bednář (vpravo) ze Slavie při loučení s kariérou.

Ve třetí třetině se do branky hvězd postavil Pastrňák, dostal tři góly. „Bylo to náročné. V bráně bylo vedro a podle mého jsem shodil tak deset kilo. Byla dobrá atmosféra. Oslovil mě Bedýnka, občas chodím do brány s fotbalisty a on tam chodí. Váhal jsem. Ale je to super akce, tak jsem se rozhodl,“ řekl.

Bostonský útočník hned na začátku předvedl výtečný zákrok proti Bednářovi s Vlasákem. „To se mi ještě povedlo, měl jsem ještě sebevědomí z fotbalistů. Pak jsem ale dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce. Fyzicky jsem na tom nebyl dobře,“ přiznal Pastrňák.

V Edenu se představili i hosté ze Slovenska Lubomír Višňovský, Roman Kukumberg a zejména Žigmund Pálffy, který za Slavii hrál při výluce NHL v sezoně 2004/05. Utkání si nenechal ujít ani reprezentační trenér Kari Jalonen.