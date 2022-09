Hübl s Lukešem poprvé ozářili druhou ligu. Adrenalin teprve přijde, tuší

„Naše spojení pořád funguje, i když doufám, že bude ještě víc než v prvním zápase,“ tvrdil po středečním boji Hübl, který je v Chomutově doma. „V generálce proti Mostu jsme dominovali, teď jsme moc šancí neměli. Tak třeba příště,“ pravil Lukeš, žijící v sousední Kadani.

Hvězdy, které extraligu opustily po minulé sezoně, doplnil v elitním útoku Jakub Chrpa. A jejich letka patřila k lídrům: Lukeš 1+2, Chrpa 2+0, Hübl 0+1. „Chrpa s námi hrál podruhé, daří se mu střelecky. Ideální bude, když mu pomůžeme k co nejvíc gólům,“ myslí Hübl na třetího v partě. „Mně nikdy nevadilo, když jsem branku nedal. Říkám si, že beztak nějaké přijdou.“

Ještě před pár měsíci kmitali po extraligovém ledě, teď najednou skok o dvě patra níž. Rozdíl je patrný, i když v suchém triku prý ani 2. liga hrát nejde. „Extraliga je techničtější, ale i tady kluci dost bruslí. Tempo to má, zapotíme se dost. Jen je víc času něco s pukem udělat,“ porovnal Lukeš.

Podobně to vnímá Hübl: „Tempo není takové, kvalita extraligy musí být znát. Ovšem po letošním koloběhu hráčů, návratů do extraligy a zúžení 1. ligy, se dobrými hráči docela zaplnila i 2. liga.“

Zatím si oba veteráni užívají hokej a nedrtí je stres, který je v nejvyšší soutěži v každém zápase. „Zažili jsme velké bitvy o všechno, takže je to pro nás klidnější, nemusíme být tak nervózní. Až o něco půjde, tak bude stoupat i adrenalin a vcucne nás to úplně,“ tuší Hübl. Piráti by se nebránili postupu: „Chceme se zlepšovat a směřovat k našemu cíli.“

Že by si soupeři víc všímali dvou extraligových veličin v pirátském dresu, to si devětatřicetiletý Lukeš nemyslí. „Aspoň tedy Klatovy si nás nehlídaly, hrály svůj hokej.“

Vanta, jak se přezdívá Hüblovi, dostal na hruď kapitánské céčko. Nosil ho i v Litvínově. „Pár starší kluků tady je. Padlo to na mě. Přišli za mnou, jestli chci céčko. Já na to, že nemám podmínku dělat za každou cenu kapitána. Ale ani s tím nemám problém. Stejně je nás tu víc zkušených, podělíme se o to všichni,“ věří čtyřiačtyřicetiletý útočník, který se s Lukešem zásadně podílel na historickém titulu pro Litvínov.

Hokejový Chomutov ještě v sezoně 2018/19 působil v extralize, jenže po sestupu a jednom roku v 1. lize klub kvůli dluhům zbankrotoval. Pod novým vedením se škrábe zpátky na výsluní až z krajské ligy, nejnižší soutěže v zemi. Úvodní zápas Pirátů sledovalo v konkurenci souběžného fotbalového poháru Chomutov – Dynamo České Budějovice 1 472 diváků. Za domácí zářil i útočník Josef Koláček, který má vyřízené střídavé starty z českobudějovického Dynama. Syn chomutovského trenéra Kamila Koláčka si zapsal dva góly a asistenci.