Pešout překvapil. Po konci v Kometě míří do 2. ligy, je manažerem Pirátů

„Jeho zkušenosti a přehled v hokejovém prostředí vnímáme jako velký přínos před rozhodujícími boji této sezony. Zároveň jsme rádi, že půjde o dlouhodobou spolupráci, pokud nepřijde nabídka, která se, jak se říká, neodmítá,“ uvedl místopředseda druholigového klubu Jiří Sochor s tím, že Pešout má ve smlouvě výstupní klauzuli v případě extraligové nabídky.

Hlavním trenérem zůstává Kamil Koláček, asistentem Petr Martínek, Pešout je doplní svými postřehy. „Oba dopředu věděli, co se chystá, teď už bude na všech třech, jak budou spolupracovat,“ podotkl Sochor.

Šestapadesátiletý rodák ze Slaného svoji kariéru startoval v prvoligové Kadani. V lednu 2008 se posunul o město dál do Chomutova, kde nahrazoval Vladimíra Kýhose staršího, jenž zamířil do Komety. A Pešout svůj nový tým hned dovedl do prvoligového finále s Mladou Boleslaví. O rok později Chomutov zastavila v semifinále Kometa Brno.

„Konec byl trošku trpký, prohráli jsme sedmý zápas v Brně a vedení se rozhodlo mě odvolat. Což se později ukázalo, že nebyl koncepčně dobrý tah,“ řekl Pešout v rozhovoru pro web Pirátů. „Ale jinak vzpomínám na Chomutov strašně rád, na fanoušky a lidi okolo, kteří pro hokej dělali všechno. Pamatuji, jak jsme na starém zimáku pracně zařizovali posilovnu nebo saunu a říkali si, že za rok dva bude nová aréna. Trvalo to ještě pět let.“

Pešout si poté udělal jméno především v Karlových Varech, se kterými postoupil v roce 2018 zpátky do extraligy. Před letošní sezonou ho podepsala brněnská Kometa, jenže angažmá úspěchem neskončilo. A tak je zpátky v regionu, kde začínal.

„Dělal jsem si legraci, že v kabině jsou ještě tři hráči, které jsem před čtrnácti lety trénoval,“ pousmál se Pešout.

Vedení Pirátů ho kontaktovalo už kolem Vánoc, aby klubu pomohl v boji o první ligu. Po měsíci kývl. „Přesvědčil mě eminentní zájem postoupit a taky kvalita kádru, který je na druhou ligu nadstandardní,“ líbí se mu tým kolem bývalých extraligových person Viktora Hübla a Františka Lukeše. „Zázemí, snaha vedení a očista, která se tady udělala po nuceném sestupu, mě oslovuje. Nabývám zdravé důvěry, že to tady zase půjde.“

S druhou ligou už zkušenosti má. „Když jsem trénoval v Karlových Varech, dva roky jsme pracovali na tom, aby se Sokolov dostal do první ligy. Vím, že to není jednoduché, každý pomocný hlas je důležitý. Líbí se mi chomutovské heslo Společně; když budeme táhnout společně, do dvou let se to povede,“ věří Pešout, který nedávno navštívil šlágr Pirátů s vedoucími Letňany. „Přišlo 2 800 lidí, to někdy nebývá ani na extralize. Byl jsem překvapený. Už kvůli zázemí a hale si Chomutov zaslouží první ligu hrát.“

V západní skupině druhé ligy zbývá odehrát poslední kolo, druzí Piráti ve středu hostí Příbram. Pak vypukne play off, které se později sloučí s divizí Východ. Postoupí jen nejlepší tým.