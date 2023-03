Po demolici 14:1 šokující obrat. Zachrání Piráti postupový sen?

„Příbram stále ještě potřebuje jedno vítězství k postupu a my věříme v to, že se nám u nich podaří zvítězit a vrátíme sérii k rozhodujícímu zápasu před naše fanoušky,“ burcoval na klubovém webu chomutovský trenér Kamil Koláček.

Piráti po rekordní výhře sezony (střely na branku 64:23!) selhali v Příbrami 2:4, šokující obrat pokračoval v neděli v Chomutově – 0:2. V sérii ztrácejí 1:2 na zápasy.

„Kdo nedá gól, vyhrát nemůže. Ačkoliv si myslím, že předvedená hra byla dobrá a šancí jsme si vytvořili dost, na kolena nás srazila produktivita,“ stěžoval si Koláček po poslední partii, které v Rocknet Areně přihlíželo 2 766 diváků. Dosud nejvíc v sezoně.

Příbram je pro Piráty postrachem, už v dlouhodobé části s ní rupli třikrát ze čtyř pokusů.

A když na jejím ledě ztroskotali v pátek, útočník Milan Kostourek se do klubové kamery mračil: „Trenéři nás nabádali, že to nebude stejné jako první zápas. Nehraje se na skóre, ale na vítězství. Někteří starší hráči to vědí, někteří mladší hrají první play off a musí se z toho poučit. Bohužel jsme si půl zápasu nevytrhali nohy ze zadku, jak se říká. Play off se musí hrát na 120 procent.“

V neděli se po zdravotní pauze do sestavy Pirátů vrátil vyhlášený střelec František Lukeš, ani jemu se příbramskou defenzivu překonat nepovedlo.

„Bylo to pro mě docela těžké, první třetinu jsem vůbec neměl nohy, až pak jsem se do toho dostal. Přišlo mi, že tu bylo strašné horko. Mrzí mě, že jsme nedali gól a prohráli. Šance jsme měli, ale byli jsme strašně zbrklí,“ štvalo Lukeše. „V Příbrami to bude chtít víc rozvahy, hlavně v přesilovkách. Klidně si minutu nahrávat, unavit je, až pak jít do koncovky. Oni hrají pořád stejně, dají jeden gól, pak jen brání. Na to musíme najít recept,“ velí veterán.

Pokud Chomutov vyhraje, ve čtvrtek hostí rozhodující bitvu. „Věřím, že náš tým má na to, abychom přes Příbram přešli. Jsme lepší než oni,“ myslí si mazák Kostourek.

Z východní skupiny hladce do semifinále prošly Znojmo a Vyškov, ve druhém čtvrtfinále divize Západ Letňany vedou 2:1 na zápasy nad Vrchlabím, přemožitelem Ústí. Právě s ním měli Piráti hrát, pokud by Slovan svou sérii zvládl.