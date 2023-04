Situace je kritická, hokej v Ústí může skončit, obává se Čaloun

Jak tohle může dopadnout? „Vůbec nechápu, co se v tomto městě děje ve sportu, který je celosvětovým fenoménem. Situace je tak kritická, že mám obavy, že tady skončí hokej! A nebo jestli chceme, aby se v krajském městě hrál krajský přebor, tak to je už opravdu k zamyšlení,“ říká zoufale olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun, zástupce nynějšího většinového vlastníka.

Opravdu nikdo nedal na stůl nabídku, že koupí většinový podíl v klubu?

Vůbec nikdo. Jsme trochu překvapení. Neustále kolem sebe slyšíme, jak máme zmizet, co se tady pak začne dít. A už skoro měsíc a půl je veřejně známo, že náš podíl na prodej, že může kdokoliv přijít a začít se starat o ústecký hokej. My to děláme jen proto, že máme hokej rádi a je to zábava pro občany Ústí. A ještě za to schytáváme urážky nejtěžšího kalibru. Kdokoliv může může přijít vystřídat nás. Já jsem hodně zklamaný, že se zatím nikdo nenašel.

Ani žádné náznaky zájmu?

Pořád slýcháme jen řeči. Můžu všechny ujistit, že lítáme, obíháme partnery, ale nestačí to. A ke všemu město odmítlo pomoct Mírovi Zadákovi (dvacetiprocentní vlastník klubu). On je Kladeňák a má firmu v Praze, přesto pomáhal ústeckému hokeji. Za tři miliony mohl sedět ve VIPu na Spartě, ale on ty peníze dával sem. A město mu nepomůže. To ho nejvíc naštvalo, proto je na odchodu.

Kdyby se nenašel sponzor a nepomohlo by ani město, co bude s ústeckým hokejem?

Když počítám, co nám zůstalo od města a věrných partnerů, tak budeme hrát kolem 14. - 15. místa ve druhé lize. Budeme mužstvo absolutně bez ambic, které se jen zúčastní druhé ligy. Nevím, jestli si to někdo uvědomuje. My na to upozorňujeme, jsme v opravdu v katastrofální situaci. Směřuje to fakt k tomu, že sice přihlásíme druhou ligu, ale budeme hrát o záchranu. Já mám rád všechny sporty, ale jestli chceme v Ústí preferovat florbal či americký fotbal, tak to jdeme špatným směrem. Preferované sporty mají být fotbal a hokej, jestli má nějaký sport nejvyšší návštěvnost, tak je to jednoznačně hokej. V průměru s play off na nás chodilo 1 700 diváků.

Sportovně jste ale neuspěli.

Na to samozřejmě nesmíme zapomenout, beru to na sebe. Měli jsme se minimálně porovnat s Moravou v semifinále a ne vypadnout hned v prvním kole s Vrchlabím. Proto jsem odstoupil z pozice trenéra. V klubu zatím zůstávám, čekáme do toho 20. dubna. Pokud někdo přijde, já u toho být nemusím. Ať si postaví nový tým, já to dělám jen proto, že jsem z Ústí, miluju hokej a mám rád Slovan.

Bude ještě nějaké jednání s městem?

V červnu bude zastupitelstvo a naše jediná šance je, že nás město nějakým způsobem podpoří. Tedy pokud do toho 20. dubna nepřijde nový majitel. Když ne, tak sice přihlásíme druhou ligu, ale jinak nemůžeme dělat vůbec nic. Ani podepisovat hráče.

Nový majitel je v nedohlednu, takže se už teď spíše upínáte k červnovému zastupitelstvu?

V podstatě ano. Oslovujeme partnery, kteří sice pomáhají a my jsme za to vděční, ale nejsou to částky, které by z nás udělaly ambiciózní klub. Pokud nevstoupí do ústeckého hokeje nějaká velká firma typu Spolchemie, tak není šance vrátit Slovan tam, kam dlouhé roky patří.

Jan Čaloun během tréninku ústeckých hokejistů

Kolik peněz navíc by Slovan potřeboval, aby mohl hrát o postup?

Zhruba 10 milionů. My jsme to letos hráli s rozpočtem 12 milionů a dá se říct, že jsme byli ambiciózním týmem. Ale jen do do chvíle, než se potkáte se Znojmem, které má rozpočet kolem 20 - 25 milionů. A jestli dneska někdo chce hrát první ligu, tak musí mít nejméně 30 milionů, aby hrál nějakou důstojnou roli. A tam my se zdaleka ani nepřibližujeme. Opravdu nevím, co mám dělat, jsem strašně zoufalý a zklamaný z toho, jak to v tomto městě je. Jsme jediné krajské město, které nemá nemá nejvyšší soutěž ve fotbale ani v hokeji. Není tu druhá ledová plocha, není tady víceúčelová sportovní hala. A já nevidím nějakou vizi, že by tady byly nějaké plány investic. Nic, úplně mrtvo. To je pro mě jako pro sportovce a ústeckého patriota úplně devastující.