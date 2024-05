Musíme být kompaktní. Slováci si vyříkali prohru a rozstříleli Kazachstán

„Komunikace mezi námi je důležitá. Sedli jsme si, chvíli pokecali a myslím, že nám to pomohlo,“ líčil obránce Patrik Koch, jehož slova potvrdil i útočník Libor Hudáček: „Řekli jsme si, jak máme začít, a jsem rád, že jsme využili šance. I na obranu jsme se zaměřili. Přesto tam bylo pár špatných situací, kdy jsme mohli hrát jednodušeji. Nebo jsme chtěli v pásmu něco vymýšlet, to si nemůžeme s lepšími soupeři dovolit.“

Slováky ke třem bodům nasměrovaly tři góly v první třetině. Nejprve skóroval Martin Pospíšil, poté Martin Faško-Rudáš a Matúš Súkeľ. Druhý gól přitom muselo posvětit až video.

Rána z hole Patrika Kocha se otřela o Faška-Rudáše a vyletěla z branky ven. Puk pak znovu zpátky napálil ještě Mário Grman. „Já si nebyl jistý, jestli to byl gól,“ líčil Koch. „Já ten puk cítil, díval jsem se na bránu, letělo do střední tyčky a ven. Věděl jsem, že to byl gól,“ přidal Faško-Rudáš svůj pohled. „Máme to nacvičené z tréninku,“ přiznal. „No a Mário to tam pak ještě pro jistotu napálil,“ smál se Koch.

Kazaši se snažili rozjeté Slováky rozhodit, Arťom Koroljov se pustil do Juraje Slafkovského, do jedné ze šarvátek za svojí brankou se zapojil také kazašský gólman Andrej Šutov. „Já vypadat jak Slafkovský, zahodím každého do třetí řady. A Šutov? Byl nervózní, dostal hodně gólů, tak už nevěděl, co má dělat,“ povídal Hudáček.

Andrej Šutov atakovaný v brankovišti Martinem Pospíšilem.

Slováci nakonec Šutova vyhnali z branky a připsali si důležité tři body. V pondělí je ovšem čeká tým Spojených států. „Musíme být víc kompaktní, nic nevymýšlet, nic nepodcenit, hrát strojově každé střídání. Když uděláme nějaké chyby, bude to gól. Nesmíme to podcenit,“ varoval Libor Hudáček.