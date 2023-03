Hokejový klub na prodej, značka spěchá! Ústí hledá na „inzerát“ nového majitele

„Spolu s ostatními společníky hledáme strategického partnera nebo zájemce, který chce provozovat seniorský hokej v Ústí nad Labem. Za posledních deset let se nám ho najít nepodařilo,“ uvedl šéf spolku Vladimír Evan.

V sezoně 2007/08 tehdejší Ústečtí Lvi působili v extralize, jenže po roční epizodě sestoupili a časem je doběhly dluhy. Akciová společnost v roce 2014 zkrachovala. K záchraně hokeje v krajském městě pomohl mládežnický spolek HC Slovan, tehdy pod předsednictvím Jaromíra Holíka a s pomocí zlatého olympionika Jana Čaouna. Podílel se na vzniku Hokeje Ústí nad Labem s.r.o., teď v něm drží 56 procent.

„Všichni společníci včetně všech jednatelů od roku 2014 jsou si vědomí, že díky spolku hokej Ústí nad Labem přežil. Dostali jsme se k tomu trochu jako slepí k houslím, ale nechtěli jsme dopustit zánik klubu. Prodej našeho podílu teď vyhlašujeme bez ohledu na to, jestli se postoupí do první ligy, nebo ne. Nebereme to jako senzaci, že něco potápíme. Nikoho nestrašíme. Naopak. Chceme pomoct,“ prohlásil Evan.

Menšinovými vlastníky společnosti provozující seniorský hokej jsou Miroslav Zadák (20 procent), Jiří Zdvořáček (13 procent) a drobní společníci.

„Po pádu akciovky po sezoně 2013/14 jsme se k tomu přihlásili, protože vlastníme licenci na soutěž. Nechtěli jsme, aby hokej ve městě zanikl. Předpokládali jsme, že pomůžeme po krátkou dobu. Vůbec jsme neočekávali, že v klubu vydržíme tak dlouho. Táhli jsme to se společníky, teď chceme, aby seniorský hokej byl samostatný, aby si jel svoji linii bez spolku,“ osvětlil Evan. „A my jako spolek se chceme soustředit na naše dvě hlavní větve. Tedy na mládež a na provozování zimního stadionu. Spolek má starostí až až, i to je jeden z důvodů prodeje.“

Cenu za většinový podíl Evan neprozradil. „To až při jednání s případným zájemcem,“ podotkl Evan. Nepočítá ovšem se vstupem města. „Určitě ne. Byla doba, kdy vlastnilo procenta v ústeckém hokeji i fotbale, ale tohle není cesta.“

I po sestupu do druhé ligy si Slovan udržel fanoušky, teď bojuje v play off. „Patříme mezi nejnavštěvovanější sporty ve městě, byť hrajeme druhou ligu. Fanoušci i klub si zaslouží silného majitele,“ míní Evan.

Zájemci se můžou ozývat do 20. dubna. A když se nikdo nenajde? „Tak to budeme řešit. Ale platí, že nechceme, aby seniorský hokej zanikl.“