Žádný krach, hokejové Ústí pokračuje. Hlavní partner se dohodl s primátorem

„Byť mi celá mediální přestřelka není vůbec příjemná, nakonec chci poděkovat panu primátorovi Nedvědickému. Měli jsme spolu a se zastupitelem panem Madarem schůzku a všechno jsme si vyjasnili. Město to pochopilo a dospěli jsme k rozhodnutí, jak dál. Zůstávám, nechceme z města utíkat,“ oznámil Zadák.

Zastupitelstvo v pondělí odsouhlasilo Slovanu dotaci 2,85 milionu korun na první pololetí s tím, že ji nakonec vyplatí najednou, aby klub měl peníze na postupový boj v play off. V případě návratu do první ligy dostane ústecký hokej znovu stejnou částku. Pokud postup nevyjde, bude částka nižší – Slovan by totiž vypadl z preferovaných sportů, teď mu běží roční ochranná lhůta. Pro jaro klub obdrží od města také dvoumilionovou, bezúročnou půjčku.

„Jsem rád, že máme na co navázat, že město bude obecně sport podporovat. Budeme se mu to snažit vrátit nejlepšími sportovními výsledky,“ mluvil Zadák už smířlivě, zatímco předtím byl na město naštvaný. „Politik asi nevnímal sport jako výstavní skříň města. Myslím, že jsme se už pochopili, a věřím, že město použije sport pozitivně v rámci marketingu. Tak by to mělo být.“

Zadák věří, že i v případě neúspěšné snahy o postup bude město dál klub podporovat. „Domluvili jsme se na nějaké vizi, která nám přišla fér. Máme s primátorem gentlemanskou dohodu. Víme, že na to nebudeme sami, i když zůstaneme ve druhé lize.“

Ústí nad Labem spadlo do druhé ligy po dlouhých 22 letech, mezitím stihlo i roční epizodu v extralize. Aktuálně je v druholigové divizi Západ na pátém místě.