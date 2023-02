Šumperk spadl z první hokejové ligy, klub je na prodej

Šumperk, který v minulé sezoně při redukci soutěže o čtyři týmy uspěl v play down proti Ústí nad Labem a skončil třináctý, prohrál pošesté za sebou a rozplynula se mu i teoretická naděje na záchranu. V soutěži ho nahradí vítěz 2. ligy.

„Kluci toho tlačili před sebou už příliš moc. Zůstalo nás pouze patnáct, někteří navíc hráli v horečkách. K tomu všemu, co se tu ještě přihodilo, se objevila nějaká viróza v kabině. Věděli jsme, o co hrajeme, a to bylo možná právě to, co nám svazovalo ruce. Bohužel zápas dopadl, jak dopadl,“ ulevil si šumperský trenér Josef Málek, který v závěru soutěže nahradil rezignujícího Lukáše Majera.

Na zázračnou záchranu však už bylo pozdě. Kolín se v Šumperku dostal do vedení v čase 25:03, kdy skóroval ve vlastním oslabení Štěpán Matějček. Ve 45. minutě zvýšil Kryštof Lang a čtyři sekundy před koncem ještě dovršil výsledek Zdeněk Král.

„Rozhodující byla situace, kdy jsme sice inkasovali v oslabení, ale následně jsme to mohli Kolínu stejnou mincí oplatit, jenomže jsme trefili pouze břevno,“ litoval Málek. „Pro nás v téhle situaci se třemi formacemi už nebyla síla na případný zvrat.“