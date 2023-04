Šumperský hokej v ohrožení. Klub bude fungovat amatérsky a je dál na prodej

Oznámení o nabídce prodeje sta procent společnosti Hokej Šumperk 2003 se na webu klubu objevilo na konci února. Majitel Vladimír Velčovský dal nejprve případným zájemcům měsíc, a přestože se jich několik objevilo, nedohodli se.

„Většinou šlo jen o odkup licence. Pak jsme ještě měli nabídku, že by určitý subjekt naši firmu koupil, přejmenoval a klub přesunul jinam. Šumperk je ale hokejové město a je proti mému přesvědčení a dávnému slibu, aby tu mužský hokej na celorepublikové úrovni nebyl zachován. Otázku prodeje jsem ale neuzavřel, a pokud se najde druhý Křetínský, směle do toho (majitel fotbalové Sparty, jenž klub dlouhodobě finančně podporuje). Ale pochybuju, že takový člověk na Šumpersku existuje,“ shrnul Velčovský.

Sumu, za kterou je ochoten klub prodat, neprozradil. Podle informací MF DNES by ale cifra měla začínat na jedenácti milionech korun, k čemuž se žádný ze zájemců, který by zachoval hokej ve městě, nepřiblížil. Majitel byl kvůli údajné částce kritizován částí fanoušků, kteří požadovali jeho odchod z klubu.

Klubová kasa už přišla o miliony

Podle Velčovského se nedá vyloučit ani možnost, že klub skončí.

„Chceme-li hrát druhou ligu, mám své podmínky. Trenér A-mužstva bude mít možnost podílet se na tréninkovém procesu juniorky a nadpoloviční část týmu budou tvořit šumperští odchovanci. Krajský přebor tu ale hrát nehodlám. Buďto se prodá licence, nebo klub zanikne. Pak se tu třeba může vytvořit nový a začít od nejnižší soutěže,“ zdůraznil podnikatel a rodák ze Šumperska.

Na rozhodnutí má čas do konce května, kdy končí lhůta pro přihlášení do druhé ligy. Mezitím bude vedení pracovat na příchodu nového trenéra i sponzorů.

„Nevím, co to udělá se sponzory, protože teď nemáme ambici se hned vrátit do první ligy. Přicházíme tak o mnoho milionů. První liga týmům dává nemalý příspěvek, druhá nic. I sponzoři své finance redukují,“ popsal Velčovský s tím, že klub už nyní sestupem přišel přibližně o šest milionů. Zachování podpory ale slibuje třeba generální partner, místní firma Škoda Pars patřící do skupiny Škoda Transportation.

„Jsme dlouhodobým partnerem a hokej budeme podporovat i v těchto těžkých časech. Jsme v intenzivním kontaktu s vedením klubu a společně nastavujeme přesnou podobu další spolupráce,“ uvedl manažer komunikace Jan Švehla.

Město změní příspěvky

Donátorem zůstane i město. To podle registru smluv loni poskytlo klubu dotaci přes čtyři a půl milionu, také v současnosti renovuje Škoda arénu a přistavuje nové prostory. Draci se tak na přelomu roku dočkají nové kabiny i zázemí.

„Podpora města se ale změní. Zvažuji propojení mládežnického a dospělého hokeje, dosud totiž fungovaly zvlášť a stejně šly i finanční toky,“ nastínil starosta Miroslav Adámek.

Prioritou je pro něj právě mládežnický hokej a sportování dětí. „Ty ale potřebují dospělé vzory a kam postupovat. Město musí brát v potaz své finanční možnosti, teď se zástupci mládežnického i dospělého hokeje jednáme,“ dodal starosta a podotkl, že radnice vždy deklarovala cíl dospělý hokej ve městě zachovat.

„Kvůli tradici a též financím, které proudí do stadionu. Ten neslouží jen hokeji, ale i krasobruslení, veřejnému bruslení a dalším aktivitám. Pokud se však pan Velčovský rozhodne licenci prodat, je to jeho výsostné právo,“ prohlásil Adámek.

Draky čekají velké změny, hokejisté už nebudou plně placenými profesionály, jak tomu léta bylo navzdory sedmi pádům do druhé ligy od roku 2006, odkdy Velčovský v klubu figuruje. Doposud byl totiž vždy cílem okamžitý návrat do první ligy.

Teď chce majitel tým stabilizovat, takže ho čekají až tři roky ústupu z hlavní scény. Pak, bude-li klub ekonomicky zajištěn, vyhlásí opět útok na návrat mezi profesionály.

„Za ty peníze, co tu byly, se první liga hrát nedá. Rozpočet na druhou naplníme, mělo by to být do deseti milionů,“ pravil Velčovský.

Fandové plánovali demonstraci

Šumperk označuje stejně jako starosta či fandové za hokejové město.

„Ať se hraje cokoliv, musí se vyhrávat. Pak nemám strach, že by lidé nechodili. Druhá liga není nic podřadného. Chceme hrát do první šestky, pokud budeme vespod, asi bych to zabalil. Ale lidé si musí zvyknout na to, že nemáme hned postupové ambice. To bude velká změna,“ tvrdí.

„Pamatuji krajský přebor i druhou ligu a návštěvnost se zase tolik nelišila. Rozdíl mezi první a druhou ligou byl pak vždy maximálně dvě až tři stovky. Krátkodobý pokles nevylučuji, ale lidé si určitě cestu najdou,“ přidal se Martin Skokan z fanklubu.

Otázkou je, jak na změnu zareagují ostatní příznivci Draků. Velčovského kvůli neuspokojivým výsledkům opakovaně vyzývali k odstoupení, i proto sám nabídl klub k prodeji. Leckdy vypjatý vztah mezi ním a některými fanoušky už mnohokrát přešel za hranu, třeba na poslední zápasy svého týmu bojujícího o prvoligovou příslušnost proto už nechodil.

„Invektiv jsem dostával spoustu a bezpečnostní složky mě zpravily i o tom, že se chystají demonstrace a osobní atak. Je lepší tomu předejít. Musíte vzít v potaz, že tam nestojím jen já, ale i sponzoři, kamarádi a rodina,“ vysvětlil majitel klubu.