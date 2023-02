Z bufetu koučem rivala. Spasí trenér Málek šumperské hokejisty?

U Draků jej nahradil Josef Málek. Na angažování zkušeného trenéra, který dříve vedl Prostějov nebo mládež v Přerově či brněnské Kometě, by možná nebylo nic zvláštního, kdyby ještě předminulý víkend neprodával občerstvení v přerovském bufetu v tamním hokejovém svatostánku.

„Mě tahle uveřejněná skutečnost pobavila, ale s mým trenérským životem a profesní způsobilostí k této práci to nemá moc společného a s povahou vašeho článku a mé mise už vůbec ne,“ sdělil Málek MF DNES.

V Přerově strávil největší část své hokejové kariéry. Už deset let však u klubu působil jen jako prodavač.

Šumperk jeho angažování oznámil ve středu, v den zápasu právě proti rivalovi z Přerova. „Na opakovanou žádost hlavního trenéra pana Majera o uvolnění z funkce mu bylo vyhověno,“ uvedl klub v tiskové zprávě.

„Velice nás to překvapilo. Žádné signály předem jsme neměli. Zjistili jsme to v den utkání v osm ráno,“ sdělil pro iSport sportovní manažer Přerova Pavel Hanák na adresu Josefa Málka.

Lukáš Majer už není trenérem hokejistů Šumperka

„Jednání probíhala na úrovni konzultací, měli jsme s panem majitelem jistou dohodu, která ale nabrala v úterý minulý týden rychlý spád,“ popsal Málek svůj přesun. „Příští sezona je hodně daleko. A jako u pánů Cimrmanů je i hodně nejistá,“ dodal.

Léčba novým koučem nezabrala. Šumperk sice ve středu Zubrům nasázel pět gólů, sám jich však inkasoval osm. Málek s Draky bodoval v sobotu, bod za prohru 4:5 v nájezdech s pražskou Slavii ale Šumperk k záchraně nepřiblížil.

„Myslím si, že oproti našemu vystoupení v Přerově byl tohle velký posun k tomu, co kluci tady chtějí produkovat. To, že dostaneme ve dvou přesilovkách dva góly, je sice problém, ale to se takhle prostě stává,“ hodnotil Málek po mači s tím, že vyloučení byla zbytečná.

Před sebou má přetěžkou misi. Šumperk po Novém roce získal v patnácti zápasech pouze čtyři body. Do konce základní části první ligy zbývají čtyři kola. Draci na předposlední Pardubice B ztrácí šest bodů.

„Každý, kdo se o dění v Chance lize zajímá, ví, že je to velmi složité a skoro nemožné. Musíte věřit hráčům, kolegům z realizačního týmu, vedení a soupeři, že se mu také ještě něco nepovede podle představ, a sobě, že víte, co udělat pro to, aby to vyšlo,“ řekl kouč.

Ve středu bude Málek v záchranářských pracích pokračovat na ledě devátého Frýdku-Místku, pak jej čeká jedenáctý Kolín a druhá Poruba. Pokud nebude rozhodnuto, přijde nejzásadnější střet prvního března. Do šumperské Škoda Arény totiž přijede právě pardubické béčko. Poslední tým prvoligové tabulky oproti minulým sezonám spadne přímo do druhé ligy.