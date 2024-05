Jsem rychlejší než dřív. Hirt před startem Gira o výkonech i plánech týmu

Tady v sezoně 2018 už coby superdomestik v dresu stáje Astana pomohl Miguelu Ángelu Lópezovi ke třetímu místu celkově. Tady dojel v sezoně 2019 druhý v královské etapě přes Mortirolo.

A tady zazářil v sezoně 2022, když v barvách Intermarché ovládl horskou etapu do Apriky a patřilo mu 6. místo v absolutní klasifikaci.

Loni měl na Giru po přestupu do Quick Stepu pomoci Remkovi Evenepoelovi k titulu, jenže z pelotonu je vyhnal covid. Letos Evenepoel chybí, tým má své vůdce ve sprinterovi Merlierovi a klasikáři Alaphilippovi, ale ani Hirt by v kopcích neměl být jen do počtu. „V pondělí jsem se vrátil z Kolumbie a cítím se dobře,“ hlásí.