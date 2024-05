Facebooku se AI vyplatí až za roky a Microsoft do ní šel kvůli Googlu

Že je provozování velkých jazykových modelů drahé, to dosvědčuje řada příběhů. Před týdnem se k tomu vyjádřil i šéf společnosti Meta, která vedle Facebooku a dalších provozuje i velký jazykový model Llama. Mark Zuckerberg podle serveru The Verge prohlásil, že potrvá roky, než se firmě podaří vydělávat na generativní umělé inteligenci.

Firma plánuje další investice do AI, které se odrážejí v nárůstu plánovaných výdajů o miliardy dolarů. Hlavní výdaje mají putovat do infrastruktury, datových center a také do vývoje čipů, které mají Metě pomoci překonat aktuální nedostatek AI akcelerátorů.

Firma nyní nástroje umělé inteligence integruje do svých produktů, včetně vyhledávacích nástrojů na Instagramu a Facebooku. Objevují se však také v systémech pro generování obrázků a na nákup reklamy a najít je můžeme nově v chatovacích asistentech či v brýlích Ray-Ban. V dubnu navíc firma přišla s novou verzí svého modelu Llama 3. To vše ovšem stojí peníze.

Meta představila novou generaci chytrých brýlí Ray-Ban Meta.

Obavy Microsoftu

Za masivními investicemi do umělé inteligence přitom může být i strach z konkurence, jak ukazují aktuálně zveřejněná data z Microsoftu. Týká se to e-mailů, které byly podle serveru Business Insider odhalené v rámci antimonopolního řízení ministerstva spravedlnosti proti společnosti Google.

Objevuje se v nich informace, že vedoucí pracovníci společnosti Microsoft byli znepokojeni náskokem společnosti Google v oblasti umělé inteligence.

„V jednom dlouhém e-mailu sdělil technologický ředitel společnosti Microsoft Kevin Scott generálnímu řediteli Satyovi Nadellovi a Billu Gatesovi, že automatické dokončování v Gmailu, které je poháněno umělou inteligencí, se „stává děsivě dobrým“. Dodal, že Microsoft je „několik let za konkurencí, pokud jde o rozsah ML“, čímž měl na mysli strojové učení,“ cituje Business Insider z dopisů.

Tyto obavy vedly k počáteční miliardové investici do společnosti OpenAI, která se svým jazykovým modelem GTP a chatbotem ChatGPT v podstatě rozpoutala současný zájem o generativní umělou inteligenci.

Při přestavení novinek společnosti OpenAI spolu se šéfem společnosti Samem Altmanem vystoupil i šéf Microsoftu Satya Nadella

Když pak mělo dojít k výměně šéfa OpenAI Sama Altmana, Microsoft mu spolu s jeho týmem nabídl práci.

Nyní firma využívá systém GPT ve svém systému Copilot, který postupně integruje do řady svých produktů.