V Praze to bude ještě těžší. Ritticha už povolávat nebudeme, řekl Rulík

Češi prohráli s Finskem 1:4 v Brně v rámci Euro Hockey Tour.

„Byl to klasický zápas, jaký nás bude čekat s Finskem příští pátek na šampionátu. Vím, že v Praze to bude ještě o třicet procent těžší,“ začal Rulík.

Finové si výsledek pohlídali, že?

Hráli do obrany, celkem se jim dařilo pokrývat naše protiútoky. I když na poměr střel to v jednu chvíli bylo 27:10 pro nás, což dokumentuje, že jsme se snažili. Bohužel jsme si nepokryli jejich přesilovky. Přitom jsme věděli, co budou hrát, ukazovali jsme klukům, na co si mají dát pozor. Mrzí mě i druhý gól, kdy nás přetlačili hned po buly v předbrankovém prostoru. Tomu jsme mohli zabránit.

Co říkáte na výkon týmu?

Vůbec nechci nikoho omlouvat, jen chci vysvětlit a říct, že někteří kluci hráli po dlouhé době ostrý zápas. Dám příklad Filipa Zadiny. Sezonu dohrával se zraněním v dolní části těla, naposledy nastoupil sedmého dubna. Znovu hrál až teď, druhého května. To je strašně dlouhá doba. Pro kluky, co s námi byli na Slovensku, to může být snazší. Těm ze zámoří musíme dát prostor a čas se zadaptovat. Mohlo to teď hrát roli.

Gólová rána finského obránce Viliho Saarijärviho v zápase s Českem.

Co mohlo být lepší?

Každopádně musíme být nebezpečnější v předbrankovém prostoru. Tam vidím hodně prostoru na zlepšení. Věřím, že se bude mužstvo posouvat. Jak jsem řekl, podobné zápasy nás budou čekat na šampionátu, nebude to nic jednoduchého.

Máte tu opravdu velký počet hráčů, kteří musejí odehrát tři zápasy. Dá se vůbec naladit a sehrát v tak krátké době?

Nevím, tak Kanada se sejde na letišti a dají to do kupy během pár dní. Pokud zvolíme do týmu správné typy hráčů, věřím, že udělají všechno pro úspěch. Důležité bude hlavně to, jaké srdce tam přinesou.

Co říct k přesilovým hrám? Moc se v nich nedařilo.

Na mistrovství budou trochu jiné. Nechtěli jsme Finům odkrýt jaké.

Improvizovali jste?

To ne, hráči hráli v pozicích z klubů. Ale na mistrovství to bude malinko jiné.

Hledáte hlavního obránce pro početní výhody? Kdo se jeví nejlépe?

No, já vám to teď povím a Finové si to přeloží a budou vědět. Dozvíte se to v prvním zápase.

Jak se vám líbil Radko Gudas? Hned v prvním střídáním se ukázal pěkným hitem.

Taky nehrál přes deset dní zápas. Neodehrál ho vůbec špatně, ale taky se bude ještě zlepšovat.

Lukáš Dostál to neměl lehké, že?

To tedy neměl. Nenechali jsme ho rozchytat. Ale nechytal špatně. Úsilí jsme měli.

Dá se odhadnout počet obměněných hráčů na sobotu?

Ne, mám to nějak připravené, ale možná to změním. Však přijďte na trénink, uvidíte lajny a možná odhadnete, kdo bude hrát.

David Rittich vypadl s Kings, není pro vás tématem?

Není, do našeho tria už sahat nebudeme.