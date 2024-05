Poslanci omezí prodej půdy cizincům, změní zákon po havárii na Bečvě

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy Sněmovna schválí patrně v mírnější podobě, než jak ji navrhla vláda. Do vládní předlohy asi doplní zákaz prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí, které jsou mimo Evropskou unii.

Poslanci mají v pátek hlasovat také o změně vodního zákona, která má snížit rizika havárií na řekách. Novela reaguje na havárii na Bečvě v roce 2020 a upřesňuje pravomoci úřadů při likvidaci havárií. Největším znečišťovatelům by mohla nařídit sledování některých látek ve vypouštěných odpadních vodách.

Společnost Energoaqua, která v areálu po bývalé rožnovské Tesle provozuje čistírnu odpadních vod z průmyslu, vyšetřovatel i soud označili za původce havárie.

Do řeky se před čtyřmi lety dostaly kyanidy a zničily prakticky veškerý život na úseku dlouhém 37 kilometrů od Valašského Meziříčí po Přerov. I kvůli suchu, které v té době panovalo, trvalo zvládnutí situace několik dnů. Rybáři následně z řeky vysbírali na 40 tun ryb.

Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná. Firma se ale při havárii podle soudkyně mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil.

Politici se chystají umožnit prodej některých lehčích drog

Koaliční politici se chystají za pevně daných podmínek umožnit prodej některých lehčích drog, jako je HHC, kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC. Neměly by se s k nim ale dostat děti do 18 let, což bude stát hlídat. „Cíl zákona je jediný, ochránit děti,“ uvedla předsedkyně výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS.

Látky s psychoaktivním účinkem se mají rozlišit podle rizikovosti, méně rizikové si budou moci kupovat výhradně dospělí.

Ty, jejichž regulovaný prodej chce skupina poslanců napříč stranami umožnit, mají být označeny jako takzvané psychomodulační. Jejich seznam se v čase může měnit. „Jakákoli nová látka se tu objeví, bude dva roky na black listu a pak bude podléhat tvrdší regulace než alkohol,“ říká ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek.

Na trhu mají být zakázané návykové látky vzhledem připomínající potraviny – třeba cukrovinky, čokoládu, bonbony, sušenky či trvanlivé pečivo – nebo vzhledem připomínají hračku nebo jiný výrobek určený dětem. To je i reakce na aféru s prodejem bonbonů s obsahem hexahydrokanabinolu (HHC) po nichž se přiotrávily školní dětí a vláda pak rozhodla o dočasném zákazu HHC do konce roku.

Nová pravidla mají platit od začátku příštího roku. Bude ještě nutná notifikace Evropské komise.

Psychomodulační látky, jejichž regulovaný prodej bude legální, jsou podle návrhu takové, které nepředstavují závažné riziko pro veřejné zdraví nebo u nichž není riziko závažných sociálních dopadů na jednotlivce nebo společnost.

Seznam stanoví vláda a budou se na něm podílet ministerstvo zdravotnictví i národní protidrogový koordinátor. Prodej takových látek bude možný ve specializovaných prodejnách, kde bude muset prodejce ověřit věk kupujícího.

U online prodeje má fungovat dvoufázové ověření věku – tedy nejen při samotném online prodeji. „Doručení bude možné jen do rukou toho, kdo objednal a kontrola věku bude i při předání,“ řekla poslankyně za Piráty Klára Kocmanová. Kdo bude chtít prodávat psychomodulační látky online, bude muset mít i kamennou prodejnu se speciálním povolením.

O prodeji budou muset být podle návrhu zákona vedeny záznamy, aby byly kontrolovatelné. Nebude povolen ani prodej, ani výdej psychomodulačních látek přes prodejní automaty.

Když se pravidla osvědčí, počítají poslanci, kteří návrh připravili, s tím, že by je šlo v budoucnu využít i u online prodeje alkoholu.