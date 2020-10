Bečva zažila havárie už dříve, vytekly do ní kyanidy, čpavek i petrolej

Dosud patřilo smutné prvenství havárii z podzimu 1973, kdy ze vsetínského zimního stadionu uniklo několik stovek litrů čpavku. Látka se dostala do mlýnského náhonu a odtud do Vsetínské Bečvy.

„Rybáři sbírali uhynulé ryby od Vsetína až po Bystřičku, tedy v úseku dlouhém zhruba jedenáct kilometrů. Z vody tahali i metrové úhoře,“ popsal Jiří Trenzer z Muzea regionu Valašsko.

Noviny tehdy uveřejnily informaci, že únik zavinil strojník zimního stadionu při odvzdušňování chladicího systému.

„Tento úkon prováděl nedovoleným způsobem, takže hrubou nedbalostí došlo k vytékání tekutého čpavku,“ uvádí autor článku. Úřady havárii hodnotily jako největší v republice za poslední desetiletí.

Stejně jako nyní i před 47 lety Bečvě pomohla přehrada Bystřička. Voda, kterou z ní upustili, zabránila dalšímu šíření jedů směrem k Valašskému Meziříčí. Obnovu řeky odhadovali na několik let, i tady je podobnost se současnou situací.

Jedy totiž řeku prakticky bez zbytku „vyčistily“, a dokud se do ní nevrátí život od nejjednodušších organismů přes drobné živočichy a vodní rostliny, nebudou tady mít ryby dostatek potravy.

Sedmdesátá léta byla pro Bečvu pohromou hned třikrát. V roce 1979 zaznamenaly úřady ještě další dvě události, ke kterým navíc došlo v rozmezí pouhých šesti týdnů.

V polovině března se v Ústí u Vsetína převrátily dvě železniční cisterny, ze kterých vyteklo 33,5 tuny leteckého petroleje.

„Potokem Senice se znečištění dostalo do Vsetínské Bečvy zhruba čtyři kilometry nad prameništěm v lokalitě Ohrada. Zastavit se musely vodárenské odběry ve Vsetíně, Jablůnce, Valašském Meziříčí a krátkodobě i v Hranicích a Přerově,“ stojí ve zprávě, kterou ve svém archivu uchovává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Stačilo přitom málo, aby se kontaminaci vody předešlo. Při vyšetřování se totiž ukázalo, že cisterny se havárií nepoškodily. Neměly ale správně uzavřené poklopy na střeše a petrolej se z nich jednoduše vylil.

Před koncem dubna pak došlo i na Rožnovskou Bečvu a také v tomto případě sehrála hlavní roli lidská chyba. V galvanizovně areálu rožnovské Tesly, jejíž areál je v podezření i nyní, tehdy vystříkla na podlahu dílny mědicí kyanidová lázeň a obsluha ji spláchla proudem vody do kanalizace.



Ta ale netěsnila. Šlo tehdy o 64 kilogramů kyanidů. „Látka se dostala do kanalizace a netěsností v ní do Olšovského potoka a dál do Bečvy,“ uvádí ČIŽP. Ekologická havárie zasáhla sedmikilometrový úsek řeky, v němž vyhubila všechno živé.