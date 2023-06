Růžička ve druhé lize? Vedení Ústí s ním mluvilo, brzdou je zatím rozpočet

O nástupu legendárního Růžičky, trenéra mistrů světa a kapitána olympijských šampionů, informoval Ústecký deník. Klubový jednatel Vladimír Evan však tvrdí: „Jsem s ním v kontaktu asi dva měsíce a modelovali jsme situaci, která by mohla nastat. Současný stav je takový, že se připravujeme na soutěž ve skromných podmínkách a příští sezonu bereme jako přechodovou. Jednáme ovšem s několika partnery a městem. Taky se nemusíme domluvit s nikým. Dokud to nebude černé na bílém, nechci se ke spekulacím vyjadřovat.“

Novým sportovním ředitelem se stal Miroslav Kanis, který léta stál za bílinským hokejem. „Že bychom měli dvacet milionů na sezonu, to opravdu ne. Rozpočet je dokonce daleko nižší než na loňský ročník. Vedeme jednání a snažíme se, aby se ústecký hokej zachránil,“ řekl Kanis a připustil, že stadion může získat název po potenciálním sponzorovi: „Ale zatím to není aktuální. Ani angažování pana Růžičky není na pořadu dne.“

Kanis je zkušený funkcionář. „Dostal jsem nabídku od Slovanu na pozici sportovního ředitele, která mě oslovila. Už 25 let dělám druhou ligu, takže mě to lákalo,“ prozradil.

Slovan loni spadl do druhé ligy po dlouhých 22 letech, mezitím stihl i roční epizodu v extralize. V uplynulé sezoně vypadl v osmifinále play off s Vrchlabím. Nový ročník soutěže zahájí 23. září doma s Chebem.

Pokud by vedení sehnalo silného partnera nebo partnery, přidal by se ústecký hokej k fotbalu. Ten nyní změnil vlastníka, pod akciovou společností VIAGEM hodlá zaútočit na postup do druhé ligy. Profesionální soutěže opustila Arma ve stejný čas jako hokejový Slovan.