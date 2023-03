Není sever jako sever. O hokejových Pirátech vzniká další film

„Kraj byl nezávislý, točil jsem ho jako fanoušek, to samé platí i pro dokument Není sever jako sever. Peníze si sháním sám,“ tvrdí autor projektu, který běží i na sociálních sítích.

Jeho prvotina, v kině díky velkému zájmu fanoušků promítaná třikrát, mapovala postup z krajské ligy. Bittner za ni dostal cenu při vyhlášení Zlaté hokejky, i to byl impulz pro pokračování. „Po dokončení Kraje jsem si uvědomil, že je tady obrovský potenciál, protože klub po stránce marketingu a produkce fungoval v kraji úplně stejně jako v extralize. Piráti si zaslouží celovečerní film.“

Oddíl se po bankrotu škrábe zpátky na hokejové výsluní, nyní usiluje o postup z druhé ligy. „Děkuji Pirátům, že mi dali důvěru a můžu natáčet i v kabině. Mám spoustu zajímavých momentů z vypjatých přestávek. Byl jsem také u toho, když Piráti při sportovní krizi rozvázali smlouvu s několika hráči. Nebo když se u telefonu dojednávaly přestupy.“

Na rozdíl od Kraje, který prý vznikal punkově bez dramaturgie, se tentokrát snažil načrtnout scénář už před sezonou. „Měl jsem představu o dějových linkách konkrétních lidí. Že to nebude jen příběh klubu a jeho cesty sezonou, ale budou tam i příběhy hráčů, funkcionářů, fanoušků.“

Jedenapadesátiletý filmař z desítek hodin materiálu poskládá dokument se stopáží 60 až 90 minut. Plánuje, že snímek Není sever jako sever, nazvaný podle pokřiku chomutovského kotle, dokončí záhy po sezoně.

„Snažím se, aby dokument měl filmové kvality i z pohledu kvality obrazu. Mám slušnou techniku, abych byl schopný udělat filmové záběry. Mělo by to být zajímavé dějově, vizuálně, zvukově i hudebně,“ vykresluje Bittner. „Chci dokázat, že v jednom člověku bez nějaké velké produkce se dá udělat film, který by mohl být uvedený nejen v kinech, ale i v televizi. Ještě jsem dokument s ambicí být na csfd.cz nedělal, tenhle možná ten potenciál má,“ zmiňuje Česko-Slovenskou filmovou databázi; natáčí na fotoaparát Sony, vyhledává dobré světlo i kompozici.

Podívejte se na film Kraj

Inspiroval se nejen u dokumentu Cheza je jen jedna, který nahlížel pod pokličku litvínovské hokejové bašty. „Na Netflixu mám nakoukaný fotbalový Sunderland. A hokejista David Kämpf, kterému jsem točil svatbu, mi říkal, že u nich v Torontu vyráběl minisérii o klubu Amazon Prime. U nás toho moc nevzniká a už vůbec ne ve filmové kvalitě.“ Jako celoživotní fanoušek Pirátů zná Bittner chomutovské hráče plno let. I to mu usnadňuje přístup do kabiny, kde se snaží být neviditelný.

„Spousta z nich jsou místňáci. Jejich důvěru jsem si získal tím, že nejde ven nic, co by jít nemělo,“ prozrazuje první přikázání. Dokument Kraj obsahoval i drsné a vulgární výkřiky, žádné vnitřní dilema o jejich uveřejnění autor nesváděl. „Ke sportovnímu světu jadrnější výrazy patří. Chci, ať je to autentické, takže tu a tam se sprostého slova nebojím.“

Klub je z celovečerního filmu nadšený. „Chceme ukázat celé republice, že tady hokej máme rádi a děláme ho dobře. A třeba přiláká nějakého významného partnera,“ přeje si místopředseda Pirátů Jiří Sochor.

Bittner dokument režíruje tak, aby zaujal nejen fandy Pirátů, ale i všechny ostatní. „A možná také lidi, kteří sport nesledují, protože některé příběhy jsou silné,“ naznačuje. „Věřím, že ukážeme, že hokej v Chomutově je naprostý fenomén.