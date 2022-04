Chomutovští Piráti: navátí, poprvé poražení, přesto oslavovaní. Jsou druholigoví

Z reproduktorů včera zpívali Queen slavnou We are the champions a chomutovští fanoušci se vyvalili na ledovou plochu, aby se fotili se svými hrdiny, aby jim potřásli rukou, poplácali je po ramenou a prohodili s nimi pár slov.